CES 2020: Lenovo'dan dünyanın ilk 5G teknolojili bilgisayarı

Yeni telefon modellerinde yavaş yavaş görmeye başladığımız 5G teknolojisi diğer cihazlara da dahil olmaya başladı. ABD'nin Las Vegas şehrinde devam eden teknoloji fuarı CES 2020 kapsamında Lenovo, dünyanın ilk 5G teknolojisine sahip dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G'nin duyurusunu yaptı.



Lenovo tarafından duyurulan Yoga 5G, 6 GHz frekans hızına kadar çalışan yeni nesil 5G teknolojisini destekleyebilecek. Patentli 5G anten sistemine sahip olan bilgisayar, yenilikçi batarya sistemine sahip. Arm platformunda yeni adapte edilmiş USB şarj portuyla gücünü alacak olan Yoga 5G, Snapdragon 8cx 5G ile çalışacak. mmWave frekanslarında çalışabilecek olan bilgisayar, 6 GHz gibi yüksek bağlantı hızını destekleyecek.



24 saat batarya ömrüyle de dikkatleri üzerinde toplayan ürün, Full HD IPS ekrana sahip olacak. 5G teknolojisini desteklemesi nedeniyle eSIM teknolojisini kullanacak olan Lenovo Yoga 5G, grafik tarafında ise Adreno 680 GPU'dan gücünü alıyor.



Ses tarafında Dolby Atmos'u arkasına alan cihazda yüz tanıma ve parmak izi tanıma sistemleri de bulunuyor.



Lenovo Yoga 5G'nin Mart ayında satışa sunulması bekleniyor.



