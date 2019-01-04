CES 2019 başlıyor: İşte dev fuarın gün gün programı
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019, 8 Ocak tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Her yıl ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen bu dev fuarda dünyanın en büyük teknoloji markalarından irili ufaklı pek çok girişime kadar pek çok yenilikle karşılaşacağız. Peki CES 2019'da teknoloji devleri hangi gün ve saatte etkinlik düzenleyecekler?
CES 2019 için geri sayım sürüyor. 8-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dev fuara Samsung, LG, Sony, Qualcomm dahil pek çok teknoloji devi de katılım sağlayacak ve en yeni oyuncaklar sahneye çıkacak. Şirketlerin hangi ürünlerini tanıtacağı henüz netlik kazanmasa da, firmaların hangi tarihlerde CES 2019 kapsamında etkinlik düzenleyeceği belli oldu.
CES 2019 etkinlik takvimi
– LG Electronics – 7 Ocak Pazartesi TSİ 19:00
– Qualcomm – 7 Ocak Pazartesi TSİ 23: 00
– Samsung – 8 Ocak Pazartesi TSİ 01:00
– Verizon – 8 Ocak Salı TSİ : 03 : 00
– Sony – 8 Ocak Pazartesi TSİ 04:00
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