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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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20.07.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

'Çernobil'in bir daha yaşanmaması için yeni nükleer yakıt aranıyor'

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'Çernobil'in bir daha yaşanmaması için yeni nükleer yakıt aranıyor'

Odessa National Polytechnic Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zoteev "Çernobil ve Fukuşima'daki gibi bir faciayı önlemek için Ukrayna'dan ve dünyanın dört bir yanından bilim insanları yeni tip nükleer yakıtlar üzerine çalışma yürütüyorlar." dedi.

Odessa National Polytechnic Üniversitesi (ONPU) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oleg Zoteev, Çernobil ve Fukuşima'daki gibi bir faciayı önlemek için Ukrayna'dan ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının yeni tip nükleer yakıtlar üzerinde çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve çeşitli üniversitelerden Türk akademisyenler ile öğrenciler, Ukrayna Ulusal Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Bilim ve Teknik Merkezi (SSTC NRS), Energoatom ve Odessa National Polytechnic Üniversitesi (ONPU) yetkilileri ile 2. Uluslararası Nükleer Yaz Okulu etkinliğinde Kiev'de bir araya geldi. Türk araştırmacılar, Ukraynalı yetkililer ile Çernobil nükleer santralini de ziyaret etti.

Prof. Dr. Oleg Zoteev, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, nükleer güç santralleri konusunda 15 yıllık tecrübesi bulunduğunu ifade etti.

"Nükleer güvenlik anlamında Çernobil'den 33 yıl sonra çok fazla yol alındı." diyen Zoteev, şöyle devam etti:

"Hem dünyada hem de Ukrayna'da yol alındı. Reaktör çevresinde artık tamamen güvenli bir yapı var. Atıkların dışarıya salınımını tümüyle engelleyen bir güvenlik duvarı oluşturuldu. Bu güvenlik duvarı için mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz, gerekli tüm çalışmaları yaptı. Artık Çernobil'in tam olarak güvenli olduğunu söyleyebiliriz."

"Yeni yakıtın daha güvenli olması bekleniyor"

Zoteev, nükleer güç reaktörlerinin geleceği ve güvenliğine ilişkin bir soruya, "Çernobil ve Fukuşima'daki gibi bir faciayı önlemek için Ukrayna'dan ve dünyanın dört bir yanından bilim insanları yeni tip nükleer yakıtlar üzerine çalışma yürütüyorlar. Bu yeni yakıtın çok daha güvenli olmasını öngörüyoruz. Bu çalışmaya Türk meslektaşlarımızın da katılmasını önerdik. Yakın zamanda Türk bilim insanlarının da bu çalışmalara dahil olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Zoteev, Türkiye'de inşa edilen nükleer santral için de "Türkiye, çok şanslı bir ülke. Yakın gelecekte en verimli nükleer reaktörlerden birine sahip olacak. En iyi reaktör kurulacak Türkiye'ye. Bu reaktör tipi halihazırda, dünyanın en güvenli reaktörü. Akkuyu nükleer santralinin ilk bloğu 2024 yılında tamamlanacak ve Akkuyu, dünyanın en güvenli santrallerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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