Casper VIA A3 Plus satışa çıktı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
08.08.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Casper VIA A3 Plus satışa çıktı!

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Casper VIA A3 Plus satışa çıktı!

Casper’ın Helio P60 işlemcili yeni akıllı telefonu VIA A3 Plus n11.com’da satışa açıldı.

Casper’ın gücünü MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Helio P60’dan alan yeni akıllı telefonu Casper VIA A3 Plus, n11.com’da satışa açıldı. 6 GB RAM kapasitesiyle dikkat çeken cihaz, 64 GB hafıza ve MicroSD kart desteğinin yanı sıra 1080 x 2246 çözünürlük sunan 19:9 görüntü oranına sahip 6.2 inç boyutlu IPS Incell teknolojili çentikli ekranıyla da dikkat çekiyor. 

Android 8.1 ile açılan VIA A3 Plus, 16 Megapiksel ve 5 Megapiksel olmak üzere 2 arka kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise 16 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve IR kamera yer alıyor. Kızılötesi kamera desteği, her ortamda yüz tanıma desteği sunuyor. 3000 mAh batarya taşıyan VIA A3 Plus, n11.com’da 2.639 TL’den satışa sunuluyor.

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