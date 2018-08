Casper VIA A3 Plus satışa çıktı!

Casper’ın gücünü MediaTek’in yeni nesil işlemcisi Helio P60’dan alan yeni akıllı telefonu Casper VIA A3 Plus, n11.com’da satışa açıldı. 6 GB RAM kapasitesiyle dikkat çeken cihaz, 64 GB hafıza ve MicroSD kart desteğinin yanı sıra 1080 x 2246 çözünürlük sunan 19:9 görüntü oranına sahip 6.2 inç boyutlu IPS Incell teknolojili çentikli ekranıyla da dikkat çekiyor.

Android 8.1 ile açılan VIA A3 Plus, 16 Megapiksel ve 5 Megapiksel olmak üzere 2 arka kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise 16 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve IR kamera yer alıyor. Kızılötesi kamera desteği, her ortamda yüz tanıma desteği sunuyor. 3000 mAh batarya taşıyan VIA A3 Plus, n11.com’da 2.639 TL’den satışa sunuluyor.