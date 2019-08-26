Casio yeni akıllı saati Pro Trek'i tanıttı
Dünyanın önde gelen saat markalarından biri olan Casio, gün geçtikçe akıllanan saatlerden kendini daha fazla uzak tutamadı ve yeni model Pro Trek WSD-F21HR'yi duyurdu. Peki Casio'nun yeni akıllı saati hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı belli oldu mu?
Casio yeni akıllı saatinin tanıtımını yaptı. ProTrek WSD-F21HR, aslında Casio’nun ilk WearOS’lu akıllı saati değil. Bu konuda daha önce sunduğu farklı çözümleri bulunan şirket, yine de bu alanda ürün gamını genişletmeye devam ediyor. ProTrek serisinde bir ilke imza atarak bünyesinde “nabız sensörü” taşıyor. Bu sayede anlık olarak nabız ölçümü yapabiliyor.
1,32 inç çift katmanlı bir yuvarlak ekran taşıyor. Burada yer alan renksiz katman temel saat özelliklerini günlerce elde etmenize imkan tanıyor. Zorlu şartlara dayanıklı bir gövdesi bulunan saat, 50 metre su altına inebiliyor.
Saat, bunun dışında Google'ın Wear OS platformu tarafından desteklendiğinden, bu işletim sistemi için üretilen çeşitli uygulamaları barındırıyor. Activity App uygulaması ile koşu aktivitelerinizi takip edebileceğiniz akıllı saatte GPS ve çevrimdışı haritalar gibi özellikler de yer alıyor.
Cihazın fiyatı ise 499 dolar.
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