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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.08.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Casio yeni akıllı saati Pro Trek'i tanıttı

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Casio yeni akıllı saati Pro Trek'i tanıttı

Dünyanın önde gelen saat markalarından biri olan Casio, gün geçtikçe akıllanan saatlerden kendini daha fazla uzak tutamadı ve yeni model Pro Trek WSD-F21HR'yi duyurdu. Peki Casio'nun yeni akıllı saati hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı belli oldu mu?

Casio yeni akıllı saatinin tanıtımını yaptı. ProTrek WSD-F21HR, aslında Casio’nun ilk WearOS’lu akıllı saati değil. Bu konuda daha önce sunduğu farklı çözümleri bulunan şirket, yine de bu alanda ürün gamını genişletmeye devam ediyor. ProTrek serisinde bir ilke imza atarak bünyesinde “nabız sensörü” taşıyor. Bu sayede anlık olarak nabız ölçümü yapabiliyor.

1,32 inç çift katmanlı bir yuvarlak ekran taşıyor. Burada yer alan renksiz katman temel saat özelliklerini günlerce elde etmenize imkan tanıyor. Zorlu şartlara dayanıklı bir gövdesi bulunan saat, 50 metre su altına inebiliyor.

Saat, bunun dışında Google'ın Wear OS platformu tarafından desteklendiğinden, bu işletim sistemi için üretilen çeşitli uygulamaları barındırıyor. Activity App uygulaması ile koşu aktivitelerinizi takip edebileceğiniz akıllı saatte GPS ve çevrimdışı haritalar gibi özellikler de yer alıyor.

Cihazın fiyatı ise 499 dolar. 

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
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