Canon, iki yeni lensi fotoğrafçılara sundu

Profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayan RF 24-70mm F2.8L IS USM, kullanıcılarına yüksek performanslı standart zum seçeneği sunarken, RF 15-35mm F2.8L IS USM modeli ise Canon’un EOS R sistemindeki en geniş lensi unvanını taşıyor. Yakın bir zamanda tüketicilerle buluşmaya hazırlanan RF 70-200mm F2.8L IS USM modeli de hızlı diyaframlı, süper kompakt telefoto zum lensi olarak ön plana çıkıyor.

Tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçıların mutlaka yanlarında olması gereken bu muhteşem üçlü; optik performansı, hızlı diyaframı ve görüntü sabitlemesini birleştirerek fotoğrafçı ve videografların, manzara çekimlerinden mimari fotoğrafçılığa, portreden doğaya veya spor ve medyaya kadar tüm görüntüleme türlerinde kaliteli fotoğraf ve videolar çekmelerine yardımcı oluyor.

RF 15-35mm F2.8 L IS USM ve RF 24-70mm F2.8 L IS USM modellerinin her ikisi de; yeni optik tasarım ve lens potansiyeli sunan öncü RF yuvası esas alınarak geliştirildi. RF 24-70mm F2.8 L IS USM lensi 3 Ultra Düşük dispersiyon elemanı ve 3 cam döküm asferik lens elemanından oluşurken; RF 15-35mm F2.8 L IS USM modelinde 2 Ultra Düşük dispersiyon elemanı ve 3 cam döküm asferik lens elemanı bulunuyor. Her iki lensin kompozisyonu da bozulmaları, distorsiyonları ve astigmatlığı düzelterek zum aralığının tamamında kenardan kenara netliğe sahip yüksek kontrastlı görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Loş ortamlar ve düşük ışıkta başarı

İki lenste de bulunan sabit ve hızlı bir f/2.8 diyafram, özellikle profesyonel fotoğrafçıların loş ortamlar veya iç mekanlar gibi düşük ışıklı ortamlarda çekim yapabilmesini ve alan derinliği üzerinde hassas bir kontrol kurabilmesine yardımcı oluyor. Bu geniş diyaframlı lensler düşük ışık altında yüksek bir enstantane hızı ile kullanıldığında göz alıcı netlikte görüntüler sunarak değişkenlik gösteren çekim senaryolarında fotoğrafçılara yaratıcı özgürlük tanıyor.



Manzara ve portre fotoğrafçılığı için ideal bir seçenek olan RF 24-70mm F2.8L IS USM, hareket halindeyken çekim yapmak için lense ihtiyaç duyan profesyonel fotoğrafçılara sunduğu çok yönlü ve çok amaçlı bir standart zum lensi özelliği ile dikkat çekiyor. Geniş diyaframlı bir lensin estetik bulanıklık oluşturma özellikleri lensin zumlamasında kendini gösteriyor, bu nedenle bir portre lensi olarak kullanım için ideal bir seçenek oluyor.

RF 15-35mm F2.8L IS USM lensi ise en sık kullanılan geniş açı netleme mesafelerini kullanma esnekliğini sunan yüksek performanslı, ultra geniş açılı bir zum lensi olma özelliğine sahip. Sunduğu tüm olanaklar sayesinde, manzara ve mimari çekimleri yapan fotoğrafçılar için ideal bir lens olarak öne çıkıyor. f/2.8 diyaframıyla Canon’un şimdiye dek ürettiği en geniş zum lensi olan bu yeni lens, diyafram özelliği ile profesyonellerin konuları çarpıcı perspektiflerden yakalamalarına imkan sunuyor. Geniş f/2.8 diyaframı bu lensi spor, basın ve gökyüzü fotoğrafçılığında uzmanlaşan profesyoneller için de iyi bir seçenek haline getiriyor.

Canon’un EF lens serisinde 5 duraklı Görüntü Sabitleyicisi donanımına sahip olan ilk geniş açılı L serisi lensleri, fotoğrafçı ve videografların en sık karşılaştığı final görüntüyü olumsuz etkileyen makine sarsıntısının neden olduğu bulanıklık konusunu ortadan kaldırmasıyla da profesyonellerin konuya daha iyi odaklanabilmelerine yardımcı oluyor. Tüm RF lenslerle olduğu gibi RF 15-35mm F2.8L IS USM ve RF 24-70mm F2.8L IS USM modellerinde de diyafram, enstantane hızı, ISO hızı ve poz telafisi ayarlarına atanabilen ve tam zamanlı manuel odaklanma halkası ile birlikte tam özelleştirme kapasitesine olanak tanıyan bir kontrol halkası bulunuyor. L serisinden beklenen üstün dayanıklılık ve çalışma rahatlığını sunan bu lenslerin ikisi de toz ve nem girişine karşı sızdırmaz bir özelliğe sahip. Bu özellikleri sayesinde lensler, sert ve zorlayıcı koşullarda iç rahatlığıyla çekim yapma imkanı sunuyor.

Aygıt yazılımı güncellemesi

Canon, bu lenslerin duyurusuyla birlikte, EOS R ve EOS RP için bu aynasız fotoğraf makinelerinde göz tespiti AF performansının daha da iyileştirilmesini sağlayan bir aygıt yazılımı güncellemesi de yaptığını paylaştı. Bu güncelleştirme sayesinde fotoğraf makineleri, eski aygıt yazılımına kıyasla çok daha uzak mesafeden konuların gözlerini algılayıp odaklanabilecek ve çok daha hızlı odak kazanımı, daha iyi doğruluk ve takip becerisi sunabilecek. Buna ek olarak aygıt yazılımı mühendisleri Canon’un müşterilerinden gelen geri bildirimlere kulak vererek, EOS R ve EOS RP modellerinin her ikisinde de AF Göz Tespiti göstergelerini basitleştirdiği göstergelerin yenilenme hızını iyileştirdi. Bu sayede profesyonel ve amatör fotoğrafçılar daha güvenli bir şekilde aksiyonu takip edip çekim yapabilecek. Kullanıcılar güncellemeyi Eylül ayı ortasından itibaren indirebilecek.

RF 15-35mm F2.8L IS USM Temel Özellikler:

Yüksek kaliteli ultra geniş açı netleme mesafeli lens

15-35 mm netleme mesafesi manzara veya mimari için uygun bir geniş açı aralığı sunar.

Düşük ışıklandırmalı ortamlarda çekim için hızlı sabit f/2.8 diyafram

3 Asferik ve 2 UD elemanı görüntüde kenardan kenara en yüksek çözünürlük garantisini sunarken,

5 duraklı görüntü sabitleyici düşük enstantane hızlarında da elde çekim yapılabilmesini sağlar

Video çekimleri için ideal, hızlı, akıcı ve sessiz işlem sunan Nano USM motoru

Kontrol Halkası - Tv/Av/ISO ayarları üzerinde doğrudan kontrol olanağı sunar.

0,22x büyütme ile minimum 0,28 m netleme mesafesi

SWC (Subwavelength Structure Coating - Alt Dalga Boyu Gövde Kaplaması) ve ASC (Air Sphere Coating - Hava Küresi Kaplama),ışık lekeleri ve mercek parlamalarının görüntü kalitesini bozmasını önler.

RF 24-70mm F2.8L IS USM Temel Özellikler:

Manzara/portre ve seyahat için en sık kullanılan netleme mesafelerini içeren 24-70 mm netleme aralığı

Düşük ışık fotoğrafçılığı veya alan derinliği kontrolü için ideal olan f/2.8 sabit diyafram

Video çekimleri için ideal, hızlı, akıcı ve sessiz işlem sunan Nano USM motoru

Elde fotoğraf ve video çekimi için ideal 5 duraklı Görüntü Sabitleyici performansı (CIPA’ya göre test edilmiştir)

3 Asferik ve 3 UD eleman sayesinde görüntünün köşesinden köşesine en yüksek çözünürlük garantisi

Kontrol Halkası - Tv/Av/ISO ayarları üzerinde doğrudan kontrol olanağı sunar

ASC (Air Sphere Coating - Hava Küresi Kaplama), ışık lekeleri ve mercek parlamalarının görüntü kalitesini bozmasını önler.