Canon EOS-1D X Mark III tanıtıldı

Canon, EOS-1D X Mark II’nin devamı niteliğinde olan EOS-1D X Mark III modelini geliştirdiğini duyurdu. Profesyonel fotoğrafçıların geri bildirimleri doğrultusunda tasarlanan EOS-1D X Mark III, iyileştirilen görüntü kalitesi, video çekme becerisi ve otomatik odaklanma özelliği doğrultusunda daha iyi karelere imza atılmasına yardımcı oluyor. EOS-1D X Mark III; özellikle hızın büyük önem taşıdığı spor müsabakaları veya vahşi yaşam gibi karelerin elde edilmesinde, sahip olduğu teknoloji ile daha iyi bir performans sergiliyor.

Fotoğraf makinesinin yeni otomatik odaklanma algoritması, her çekimde doğru odak takibi yapılmasına fırsat vererek optik vizör ve canlı izleme modundaki çekimlerde dengeyi ve takibi iyileştiriyor. AF parlaklık aralığı sunan EOS-1D X Mark III, fotoğrafçıların “ideal çekimlerini” elde etmelerini sağlayan çeşitli otomatik odaklanma becerileri sunuyor. Canlı İzleme çekim modunda kullananlar, Dual Pixel CMOS AF sistemi ile 525 AF alanını kullanabiliyor. EOS-1D X Mark III, kullanıcı optik vizör ile (yaklaşık 16 kare/sn’ye kadar mekanik deklanşörle) veya Canlı İzleme (yaklaşık 20 kare/sn’ye kadar mekanik veya elektronik deklanşörle) çekimlerinde full AF ve AE sayesinde çok daha yüksek çekim hızlarında kullanılmasına olanak tanıyor.



EOS-1D X Mark III, HEIF dosya formatında 10 bit ile fotoğraf çekme becerine sahip yüksek ISO hızlarında dahi iyi bir görüntü kalitesi sunan yeni bir CMOS sensörü ve DIGIC işlemcisi tarafından destekleniyor. Ayrıca yeni ürün, 4K çözünürlüğün gücü ve 10 bit Canon Log dahili kayıt ile 4K60p dahil sinematografik videolar çekme kapasitesi sayesinde videoların gerçeğine yakın bir görüntü kalitesinde çekilmesini sağlıyor.

Tüm fotoğraflar anında sosyal medyada

EOS-1D X Mark III; GPS özelliğine ek olarak düşük enerji tüketen Bluetooth ve dahili Wi-Fi özellikleri sayesinde görüntülerin sosyal medyada hızlıca paylaşılmasını sağladığı gibi e-posta olarak iletilmesini de kolaylaştırıyor.

Hafif ve sağlam gövdesiyle her türlü darbeye dayanıklı olan EOS-1D X Mark III, su geçirmeyen donanımı sayesinde yağmurlu ve rüzgarlı hava koşullarında rahatça kullanılabiliyor. Bu ürün aynı zamanda, düşük veya loş ışıkta sunduğu yüksek performans sayesinde karanlık ortamlarda bile net fotoğraf ve videolar çekilebiliyor. Aynı zamanda AF noktalarının seçimi için AF-ON tuşuna entegre yeni bir ek kontrol de bulunan fotoğraf makinesi, çekim sırasında AF noktasında değişiklik yapılmasına fırsat veriyor.