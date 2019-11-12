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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Canon EOS-1D X Mark III tanıtıldı

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Canon EOS-1D X Mark III tanıtıldı

Canon, spor ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı gibi macera ve aksiyon fotoğrafları ile ilgilenenler için EOS-1D X Mark III modelini tasarladı. Otomatik odaklanma teknolojisiyle hareketli anların her bir detayının gerçeğe yakın bir netlikte ve hızda yakalanmasına fırsat veren bu yeni fotoğraf makinesi, hafif ve dayanıklı tasarımı ile ister dış ister iç tüm mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Canon, EOS-1D X Mark II’nin devamı niteliğinde olan EOS-1D X Mark III modelini geliştirdiğini duyurdu. Profesyonel fotoğrafçıların geri bildirimleri doğrultusunda tasarlanan EOS-1D X Mark III, iyileştirilen görüntü kalitesi, video çekme becerisi ve otomatik odaklanma özelliği doğrultusunda daha iyi karelere imza atılmasına yardımcı oluyor. EOS-1D X Mark III; özellikle hızın büyük önem taşıdığı spor müsabakaları veya vahşi yaşam gibi karelerin elde edilmesinde, sahip olduğu teknoloji ile daha iyi bir performans sergiliyor.

Fotoğraf makinesinin yeni otomatik odaklanma algoritması, her çekimde doğru odak takibi yapılmasına fırsat vererek optik vizör ve canlı izleme modundaki çekimlerde dengeyi ve takibi iyileştiriyor. AF parlaklık aralığı sunan EOS-1D X Mark III, fotoğrafçıların “ideal çekimlerini” elde etmelerini sağlayan çeşitli otomatik odaklanma becerileri sunuyor. Canlı İzleme çekim modunda kullananlar, Dual Pixel CMOS AF sistemi ile 525 AF alanını kullanabiliyor. EOS-1D X Mark III, kullanıcı optik vizör ile (yaklaşık 16 kare/sn’ye kadar mekanik deklanşörle) veya Canlı İzleme (yaklaşık 20 kare/sn’ye kadar mekanik veya elektronik deklanşörle) çekimlerinde full AF ve AE sayesinde çok daha yüksek çekim hızlarında kullanılmasına olanak tanıyor.

Canon EOS-1D X Mark III tanıtıldı

EOS-1D X Mark III, HEIF dosya formatında 10 bit ile fotoğraf çekme becerine sahip yüksek ISO hızlarında dahi iyi bir görüntü kalitesi sunan yeni bir CMOS sensörü ve DIGIC işlemcisi tarafından destekleniyor. Ayrıca yeni ürün, 4K çözünürlüğün gücü ve 10 bit Canon Log dahili kayıt ile 4K60p dahil sinematografik videolar çekme kapasitesi sayesinde videoların gerçeğine yakın bir görüntü kalitesinde çekilmesini sağlıyor.

Tüm fotoğraflar anında sosyal medyada

EOS-1D X Mark III; GPS özelliğine ek olarak düşük enerji tüketen Bluetooth ve dahili Wi-Fi özellikleri sayesinde görüntülerin sosyal medyada hızlıca paylaşılmasını sağladığı gibi e-posta olarak iletilmesini de kolaylaştırıyor.

Hafif ve sağlam gövdesiyle her türlü darbeye dayanıklı olan EOS-1D X Mark III, su geçirmeyen donanımı sayesinde yağmurlu ve rüzgarlı hava koşullarında rahatça kullanılabiliyor. Bu ürün aynı zamanda, düşük veya loş ışıkta sunduğu yüksek performans sayesinde karanlık ortamlarda bile net fotoğraf ve videolar çekilebiliyor. Aynı zamanda AF noktalarının seçimi için AF-ON tuşuna entegre yeni bir ek kontrol de bulunan fotoğraf makinesi, çekim sırasında AF noktasında değişiklik yapılmasına fırsat veriyor. 

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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