Call of Duty: Mobile üçüncü sezonu başladı

Oyunun üçüncü sezonu Android ve iOS sistemleri için erişilebilir durumda. Oyuna eklenen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

*Yeni ödüllerle birlikte yeni Battle Pass Sezonu



*Sezon başlangıcıyla birlikte oyuna yeni Scrapyard haritası eklendi. Sezon içerisinde yeni haritalar da eklenecek.



*Yeni zaman sınırlı oyun modları



*20’ye 20 kişilik Battle Royale modu



*Multi-Player için Hızlı Ateş modu (Rapid Fire)



*Yeni ödülleriyle birlikte yeni sıralama sezonu



*Ekipmanlar için Python kamuflaj setleri ve Black Ops II ekipmanları



*Battle Royale modunun haritasında bazı değişiklikler



*Battle Royale modu için yeni oyuncu sınıfı



*H.I.V.E isimli yeni oyuncu operatör yeteneği



*XS1 Goliath isimli yeni skor artırma yeteneği



*Call of Duty hesabı ile oyuna bağlanabilme



*Çeşitli arayüz güncellemeleri, oynanışa dair bazı optimizasyonlar ve silah dengeleri için bazı geliştirmeler.