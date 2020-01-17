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Teknoloji
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Call of Duty: Mobile üçüncü sezonu başladı

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Call of Duty: Mobile üçüncü sezonu başladı

Dünyanın telefon başında en çok oynanan oyunlarından biri olan Call of Duty: Mobile için yeni sezon başlıyor. Yeni sezonla birlikte popüler oyuna güncellemelerle birlikte birçok yeni içerikler de ekleniyor.

Oyunun üçüncü sezonu Android ve iOS sistemleri için erişilebilir durumda. Oyuna eklenen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde; 

*Yeni ödüllerle birlikte yeni Battle Pass Sezonu

*Sezon başlangıcıyla birlikte oyuna yeni Scrapyard haritası eklendi. Sezon içerisinde yeni haritalar da eklenecek.

*Yeni zaman sınırlı oyun modları

*20’ye 20 kişilik Battle Royale modu

*Multi-Player için Hızlı Ateş modu (Rapid Fire)

*Yeni ödülleriyle birlikte yeni sıralama sezonu

Call of Duty: Mobile üçüncü sezonu başladı

*Ekipmanlar için Python kamuflaj setleri ve Black Ops II ekipmanları

*Battle Royale modunun haritasında bazı değişiklikler

*Battle Royale modu için yeni oyuncu sınıfı

*H.I.V.E isimli yeni oyuncu operatör yeteneği

*XS1 Goliath isimli yeni skor artırma yeteneği

*Call of Duty hesabı ile oyuna bağlanabilme

*Çeşitli arayüz güncellemeleri, oynanışa dair bazı optimizasyonlar ve silah dengeleri için bazı geliştirmeler.

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