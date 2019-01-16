Call of Duty Blackout bedava oluyor
Call of Duty Black Ops 4'e Battle-Royale modu getiren Call of Duty Blackout modu beklenen ilgiyi görmeyince bugün itibariyle bedava oldu.
Call of Duty Blackout modu 17-24 Ocak tarihleri arasında oyunculara ücretsiz olarak sunulacak. Yarından itibaren PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları oyunun bu özel modunu bedava indirebilecek.
Fortnite ve PUBG konseptinde gibi görünse de aslında Blackout modu biraz farklı bir yapıda. Yüksek grafik kalitesi ve gelişmiş oyun dinamikleriyle öne çıkan söz konusu modun yaratıcısı da Blackout için hayli iddialı ve bu modun PUBG ve Fortnite'a göre daha iyi olup olmadığını oynayıp herkesin görmesini istiyor.
Son olarak Blackout ücretsiz deneme sürümü, Activision’ın bu kişileri Call of Duty’ye yönlendirmeyi amaçladığı bir yöntem olarak görünüyor.
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