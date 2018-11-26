Call of Duty Black Ops 4 yılın en çok satan oyunu olacak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriCall of Duty Black Ops 4 yılın en çok satan oyunu olacak!
GeriTeknoloji Call of Duty Black Ops 4 yılın en çok satan oyunu olacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
26.11.2018 - 08:27, Son Güncelleme:

Call of Duty Black Ops 4 yılın en çok satan oyunu olacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Call of Duty Black Ops 4 yılın en çok satan oyunu olacak!

Call of Duty Black Ops 4, çıkışının ardından yalnızca 1 ay bile geçmemiş olmasına rağmen yılın en çok satan oyunu olacağını garantiledi. Her ne kadar resmi bir sonuç olmasa da, grafikler bu yönde ilerliyor.

Call of Duty: Black Ops 4, 12 Kasım tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 için satışa çıktı. Yalnızca bir ayın yarısı kadar bir sürede satış rakamlarında zirveye yerleşmeyi başardı. 2018 yılının oyunu olarak Red Dead Redemption 2 için kesin gözü ile bakılsa dahi, grafikler hiç de öyle göstermiyor. Call of Duty serisinin son oyunu, daha şimdiden 1 Milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Özellikle Red Dead Redemption 2 ile yakın zamanlarda çıkmasını bir talihsizlik olarak gören yorumcular, gelişmeler doğrultusunda beklenmedik bir şekilde devam ettiğini itiraf etti. Call of Duty, etkileyici satış rakamlarına ulaştı ve neredeyse serinin en hızlı giriş yapan oyunlarından biri olmaya ramak kaldı.

Call of Duty Black Ops 4 yılın en çok satan oyunu olacak

Tüm bunların yanında Black Ops 4'ün Red Dead Redemption 2 ile kıyaslanmasını bir yana bırakırsak unutmamak gerek ki RDR2 yalnızca konsollar için (PlayStation 4 ve Xbox One) çıkışını gerçekleştirirken Black Ops 4 bu konsolların yanında PC için de oynanabilir durumda.

Activision ve Treyarch ekibi bu sene oldukça riskli bir iş çıkarırken oyuna hikaye modunu hiç bir şekilde eklemezken, olumsuz yönde satışların etkileneceğini ve oyunun tutmayacağı bekleniyordu ancak satışlara bakılırsa durum hiç de öyle değil. Oyuncuların yorumlarına bakılırsa online oyun modu olarak eklenen "Blackout" (Fortnite ve PUBG tarzı bir Battle Royale modu), oyuna farklı bir soluk getirmeyi başarmış ve oyuncular tarafından çok sevilmişe benziyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Microsoft'un piyasa değeri Apple'ı geride bıraktı

NASA Mars kaşifi Insight'ı indirmeye hazırlanıyor

Call of Duty Black Ops 4 yılın en çok satan oyunu olacak!

Apple Airpods'a Çinli Xiaomi'den rakip geldi!