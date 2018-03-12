Call of Duty: Black Ops 4 geliyor!

Ubisoft'un The Division 2'yi duyurmasının ardından bir sevindirici haber de Activision'dan geldi. Call of Duty: Black Ops 4'ü bir video ile resmi olarak duyuran Activision, bu yıl oyuncuları yine çok meşgul edecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz sene Call of Duty: WWII ile oyuncuları bir kez daha İkinci Dünya Savaşı'na götüren şirket, savaş arenasını bu kez farklı bir platforma taşıyor. Call of Duty: Black Ops 4 ile bir kez daha günümüze ve modern savaşlara bulaşan Activision, yeni oyununu 12 Ekim'de satışa sunacak.





Call of Duty: Black Ops 4 ile ilgili henüz çok fazla bir bilgi yok. Şimdilik yalnızca yukarıdaki videoyu yayınlamakla yetinen şirket, yine video içinde 17 Mayıs tarihine işaret ediyor. Bu tarihte Call of Duty: Black Ops 4 ile ilgili çok daha detaylı bilginin paylaşılacağı bir etkinlik düzenlenecek.

chip.com.tr'nin haberine göre 12 Ekim'de piyasaya çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 4, PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına sunulacak. Ayrıca oyunu, Nintendo Switch platformunda da görebiliriz.