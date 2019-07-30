Çalar saatler de akıllandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇalar saatler de akıllandı
GeriTeknoloji Çalar saatler de akıllandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
30.07.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Çalar saatler de akıllandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çalar saatler de akıllandı

Çalar saat, BT hoparlör, kablosuz hızlı şarj adaptörü ve FM radyo fonksiyonlarını bir arada sunan Anker Soundcore Wakey, satışa sunuldu.

 

Kullanıcıların büyük bölümü, uyurken telefonunu başucuna koyuyor ve sabah uyanır uyanmaz telefona bakıyor. Gece boyunca telefonu şarj etmek de yaygın bir davranış. Anker’in yeni ürünü Anker Soundcore Wakey, kullanıcıların bu yöndeki ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi.

Ürün, pratik özelliklerinin yanı sıra, dekoratif açıdan da dikkat çekiyor. Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen telefonu cihazın üzerine sırt üstü koymak hızlıca şarj etmek için kullanıcıya daha iyi bir deneyim yaşatıyor.

Anker Soundcore Wakey’in ön bölümü hem hoparlör hem saat işlevine sahip. Cihazın hoparlör ve alarm olarak kullanılabilen ön kısmı, uyanmakta zorluk çekenlerin yardımına yetişiyor ve müzikle daha keyifli uyanmalarını sağlamaya çalışıyor.

Aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor

Cihazın arka tarafında elektrik, AUX ve radyo bağlantı girişi ile iki USB yuvası bulunuyor. Ürünü hem IOS hem de Android uygulamasıyla beraber işlevsel olarak kullanmak mümkün. Cihazın arkasında bulunan USB çıkışları sayesinde kablosuz şarj teknolojisine sahip olmayan telefonlar veya USB şarjı destekleyen herhangi bir ürünü de rahatlıkla şarj edilebiliyor.

PowerIQ protokolü ile 10Wat’a kadar hızlı kablosuz şarjı destekleyen Anker Soundcore Wakey, çift 5W çıkış sayesinde daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. Ürünün saat gösteren kısmının parlaklığı ayarlanabiliyor. Bu sayede verimli uyku için ortamın kalitesi de artırılmış oluyor. Soundcore uygulaması sayesinde hızlı senkronizasyon ve çalar saat ayarı yapmak mümkün.

Anker Wireless Charging teknik özellikler

Kablosuz şarj gücü: 10W
Çok portlu şarj gücü: Var
Ses çıkışı: 2x5W Stereo
Ekran: LED
Alarm saati: 15
Dahili zil sesi: 10
Uygulama: Var
FM Radyo: Var
Bluetooth Sürümü: 5.0
Otomatik Zaman Senk: Var

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?