Çalar saatler de akıllandı
Çalar saat, BT hoparlör, kablosuz hızlı şarj adaptörü ve FM radyo fonksiyonlarını bir arada sunan Anker Soundcore Wakey, satışa sunuldu.
Kullanıcıların büyük bölümü, uyurken telefonunu başucuna koyuyor ve sabah uyanır uyanmaz telefona bakıyor. Gece boyunca telefonu şarj etmek de yaygın bir davranış. Anker’in yeni ürünü Anker Soundcore Wakey, kullanıcıların bu yöndeki ihtiyaçlarına yönelik geliştirildi.
Ürün, pratik özelliklerinin yanı sıra, dekoratif açıdan da dikkat çekiyor. Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen telefonu cihazın üzerine sırt üstü koymak hızlıca şarj etmek için kullanıcıya daha iyi bir deneyim yaşatıyor.
Anker Soundcore Wakey’in ön bölümü hem hoparlör hem saat işlevine sahip. Cihazın hoparlör ve alarm olarak kullanılabilen ön kısmı, uyanmakta zorluk çekenlerin yardımına yetişiyor ve müzikle daha keyifli uyanmalarını sağlamaya çalışıyor.
Aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor
Cihazın arka tarafında elektrik, AUX ve radyo bağlantı girişi ile iki USB yuvası bulunuyor. Ürünü hem IOS hem de Android uygulamasıyla beraber işlevsel olarak kullanmak mümkün. Cihazın arkasında bulunan USB çıkışları sayesinde kablosuz şarj teknolojisine sahip olmayan telefonlar veya USB şarjı destekleyen herhangi bir ürünü de rahatlıkla şarj edilebiliyor.
PowerIQ protokolü ile 10Wat’a kadar hızlı kablosuz şarjı destekleyen Anker Soundcore Wakey, çift 5W çıkış sayesinde daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. Ürünün saat gösteren kısmının parlaklığı ayarlanabiliyor. Bu sayede verimli uyku için ortamın kalitesi de artırılmış oluyor. Soundcore uygulaması sayesinde hızlı senkronizasyon ve çalar saat ayarı yapmak mümkün.
Anker Wireless Charging teknik özellikler
Kablosuz şarj gücü: 10W
Çok portlu şarj gücü: Var
Ses çıkışı: 2x5W Stereo
Ekran: LED
Alarm saati: 15
Dahili zil sesi: 10
Uygulama: Var
FM Radyo: Var
Bluetooth Sürümü: 5.0
Otomatik Zaman Senk: Var
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