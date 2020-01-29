Büyük bir asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığı düşünülenden daha yüksek

Fotoğraf: NASA

Hemen hemen her sene bir gök cisminin Dünya'ya yaklaştığına dair birtakım iddialar ortaya atılıyor. Fakat, bu kez tehlikeli boyutlarda nesnelerin yaklaştığı iddia ediliyor. Şu ana kadar bu tarzda bir asteroidden zarar görülmedi ama iddiaların araştırılması faydalı olabilir.

Yakın zamanda bu konuyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Konu üzerinde çalışan bir uzman, NASA'nın henüz gözlemlemediği bir asteroidin Dünya'ya çarparak bilim insanlarını şaşırtabileceğini öne sürdü.

NASA, Dünya'ya yakın gök cisimlerini yüzde 90 oranında doğru tespit edebiliyor. Fakat, bu da yüzde 10'luk bir hata payı olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, Dünya'ya devasa büyüklükte bir asteroit çarpma ihtimalini tartışmak pek de yersiz olmayabilir.

Büyük bir asteroidin gezegenimize çarpma ihtimali aslında oldukça düşük. NASA'ya göre bu ihtimal 300 binde 1. İhtimal ne kadar olsa da bir çarpışmanın meydana gelmesi de imkansız değil. 2013 yılında, Rusya'nın Chelyabinsk kentine düşen 20 metrelik bir gök taşı, düştüğü çevredeki binaların camlarını parçalayarak pek çok kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bilim insanları, önceden böyle bir olayın gerçekleşeceğini tahmin etmemişti. Bu da, bir gök taşının bilim dünyasını şaşırtarak bir felakete neden olabileceği konusunda endişeleri artırıyor.

Konuyla ilgili bir uzman olan Dave McKee, Apothis ve Bennu gibi bilinen asteroitlerden korkulmaması gerektiğini, ancak henüz tespit edilmemiş bir nesneye dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Dave McKee, Chelyabinsk'e düşen göktaşı Dünya'ya çarpmadan önce tespit edilemediğini hatırlatarak, bilinmeyen bir nesnenin Dünya'ya çarpma olasılığının bilinenden daha yüksek olduğunu belirtti.

NASA, gök cisimlerinin Dünya için oluşturduğu riskleri azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor ve 2018 yılında OSIRIS-Rex uzay aracının iniş yaptığı Bennu adlı asteroidi araştırıyor.