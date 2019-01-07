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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.01.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Burdur'da ürettiği teknolojiyi ABD'ye satıyor

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Burdur'da ürettiği teknolojiyi ABD'ye satıyor

Burdur'da elektronik cihazlar yapan bir firma kuran genç girişimcilerin ürettikleri madeni para ile çalışan ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazı Amerika ve Avrupa ülkelerinden ilgi gördü.

Burdur'da elektronik cihaz üreten bir firma kuran genç girişimciler, Amerika ve Avrupa ülkelerine teknoloji ihracatı yapıyor.

Ortağı Hasan Gün'le 2010 yılında bilişim teknolojileri üreten bir firma kuran elektronik teknikeri Hüseyin Kütük, tasarım ve yazılımı tamamen kendisine ait madeni para ile çalışan ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazı üretti.

Dinlenme tesisleri ve sinema salonları gibi yerlerde görülen büyük cep telefonu şarj istasyonlarının aksine Kütük'ün ürettiği masaüstü şarj cihazları küçük ve daha kullanışlı olması bakımından Amerika ve Avrupa ülkelerinden ilgi gördü.

Test amaçlı Amerika ve Almanya'ya gönderdikleri cihazlardan olumlu dönüş alan genç girişimci ortaklar, bu ülkelerden yüklü miktarda sipariş aldı.

Kütük ve ortağı Gün, ihracat için gerekli kalite standartları belgelerini tamamladıktan sonra aldıkları siparişleri bir an önce teslim etmek için kolları sıvadı.

35 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Hüseyin Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise ve üniversite eğitimlerinin ardından çalıştığı Ankara ve İstanbul'da elektronik yazılım konusunda ileri derecede bilgi birikimine sahip olduğunu söyledi.

İki yıl önce talep üzerine küçük boyutlarda ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazları üretmeye karar verdiklerini anlatan Kütük, ''Dünyada istediğimiz kadar küçük madeni para tanıma cihazı bulamadık ve biz de yazılımcı ve elektronikçi olarak bunu kendimiz yapmaya karar verdik.'' dedi.

Bir yıl süren AR-GE çalışmaları sonucu istedikleri madeni para tanıma cihazını yaptıklarını vurgulayan Kütük, üretimde başarılı olduklarını ve bu cihazlara ihtiyaç duyan firmalara satış yaptıklarını söyledi.

"Hangi para tanımlanırsa sadece o parayı kabul eder"

Ürünün piyasadaki muadili olan cihazların sadece madeni paraların boyunu algıladığını belirten Kütük, "Örneğin o cihazlara bir gazoz kapağı atsanız dahi cihaz çalışmaya başlıyor. Bizim yaptığımız modülün özelliği elektromanyetik olması. Madenin alaşımına ve kalınlığına göre paraları ayırıp cihaza çalışması için bilgi gönderiyor. Bu modül 1 avroyu, 20 senti birbirinden ayırabiliyor, kaliteli ve küçük bir cihaz olduğundan talep görüyor." diye konuştu.

Kütük, ürettiği modüle hangi para tanımlanırsa sadece o parayı kabul ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"4'e 5 santim ebatlarında bu kadar küçük bir madeni para tanıma cihazı dünyada üretilmediği için bizden talep ediliyor. Bu cihaza bütün madeni paraları tanımlayabilirsiniz. Şu anda test amaçlı Amerika'ya ve Almanya'ya gönderim yaptık. Testler başarılı oldu sipariş aldık. Bundan sonra ürünümüzü daha da geliştirip belgelerini tamamlayıp ihracat yapmaya başlayacağız. Avrupa Birliği ülkelerinden de talep var ancak Avrupa'ya ihracat yapabilmemiz için CE belgesini almamız gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor CE belgesini de aldıktan sonra ürünümüzü Avrupa'ya ihracat yapabileceğiz."

''İstanbul'dan Hakkari'ye kadar yurdun dört bir tarafına gidiyor''

Yurt içinde kafe ve restoran tarzı işletmelerde cihazın kullanıldığına dikkati çeken Kütük, "İstanbul'dan Hakkari'ye kadar yurdun dört bir tarafına gidiyor. Cihazımız kesinlikle kolay kolay bozulmuyor, çok basit ve kullanışlı olduğu için sorun oluşturmuyor." ifadelerini kulandı.

Kütük, ileriye yönelik imkanlar oluştuğu takdirde yapay zeka destekli robotlar ve tarım makineleri üretmeye yönelik projelerini de hayata geçirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

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