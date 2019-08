Bu yılın en çok satan oyunları belli oldu

GfK Entertainment tarafından yayınlanan son rapora göre Avrupa'nın bu yıl en çok satan oyunu tartışmasız FIFA 19 oldu. FIFA 19 ile birlikte tahta oturan bir diğer oyun ise New Super Mario Bros. U Deluxe oldu. Eylül ayı sonunda satışa sunulmasına karşın büyük bir başarı gösteren FIFA 19, Red Dead Redemption 2, God of War ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi oyunları açık ara geride bırakmayı da başarmış durumda. Aradan geçen onca yıla karşın FIFA serisinin oyuncu kitlesini artırmaya devam etmesi ise oldukça önemli.



Üçüncü sırada yer alan oyun ise Grand Theft Auto V yani kısaca GTA V. Bu oyunun ardından ise Red Dead Redemption 2, Days Gone, Minecraft ve Mario Kart 8 Deluxe geliyor. Oyunların fiziksel kopyalarının satışını baz alan GfK, dijital ortamdan yapılan satışları raporuna yansıtmadığı için bilgilerin eksik olduğu da düşünülebilir.





GfK'nın yayınladığı raporun kapsama alanına giren ülkeler ise şöyle: Polonya, Portekiz, Rusya, İsveç, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç.