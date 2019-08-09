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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.08.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Bu yılın en çok satan oyunları belli oldu

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Bu yılın en çok satan oyunları belli oldu

Avrupa genelinde bu yılın en çok satan oyunları açıklandı. Bakın bir numarada hangi isim var?

GfK Entertainment tarafından yayınlanan son rapora göre Avrupa'nın bu yıl en çok satan oyunu tartışmasız FIFA 19 oldu. FIFA 19 ile birlikte tahta oturan bir diğer oyun ise New Super Mario Bros. U Deluxe oldu. Eylül ayı sonunda satışa sunulmasına karşın büyük bir başarı gösteren FIFA 19, Red Dead Redemption 2, God of War ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi oyunları açık ara geride bırakmayı da başarmış durumda. Aradan geçen onca yıla karşın FIFA serisinin oyuncu kitlesini artırmaya devam etmesi ise oldukça önemli.

Üçüncü sırada yer alan oyun ise Grand Theft Auto V yani kısaca GTA V. Bu oyunun ardından ise Red Dead Redemption 2, Days Gone, Minecraft ve Mario Kart 8 Deluxe geliyor. Oyunların fiziksel kopyalarının satışını baz alan GfK, dijital ortamdan yapılan satışları raporuna yansıtmadığı için bilgilerin eksik olduğu da düşünülebilir. 

Bu yılın en çok satan oyunları belli oldu

GfK'nın yayınladığı raporun kapsama alanına giren ülkeler ise şöyle: Polonya, Portekiz, Rusya, İsveç, İsviçre, İspanya, Birleşik Krallık, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç.

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