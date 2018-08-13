Bu ürün 2018 model iPhone kutularında olmayacak!
Önümüzdeki Eylül ayında üç yeni iPhone modeli hayatımıza girecek. Şimdiden birçok kez gündeme oturan telefonlarla ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı; artık kutuların içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak!
iPhone 7 modeliyle, bildiğimiz kulaklık girişini tamamen kaldıran ve yeni kulaklıkları şarj şeklinde üreten Apple, eski kulaklıklarını kullanan iPhone sahiplerini düşünerek bir kulaklık dönüştürücü yapmış, cihaz kutusunun içine koymuştu. Bu sayede uyumlu kulaklığınızı kaybetseniz bile, dönüştürücü sayesinde eski kulaklığınızı kullanabiliyordunuz. Eylül ayında tanıtılacak olan yeni iPhone modellerinde dönüştürücü kutu içerisinde verilmeyecek!
Yeni modellerde dönüştürücü çıkmayacağını duyan birçok kullanıcı şaşkınlığa uğradı. Artık kullanıcıların ellerinde varsa eski dönüştürücüyü kullanması, yoksa 59 TL karşılığında satın alması gerekecek. Firmanın ileride tamamen kablosuz teknolojiye geçeceği biliniyor.
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