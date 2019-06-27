Bosch Türkiye’nin cirosu 19 milyar TL’yi aştı

Bosch’un geçen yılki ihracat rakamı 12,13 milyar TL’ye ulaşırken, şirket, Türkiye genel ihracat hacmine yaptığı yüzde 1,5’lik katkıyla lider ihracatçılar arasındaki yerini korudu. Türkiye'de yaklaşık 17.000 çalışanı bulunan Bosch, geçtiğimiz yıl 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı. Yatırımlar, şirketin üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine odaklandı. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “İlk çeyrekteki gelişmemize dayanarak, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018 yılındaki satışları geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tasarım Merkezi faaliyete geçirildi

Bosch’un İstanbul’daki genel merkezinde, geçtiğimiz yılın sonunda bir Tasarım Merkezi kuruldu. Merkez, yakıt enjeksiyonu, fonksiyonel emniyet gibi araç alt sistemlerinin kalibrasyonu ve uygulanması konusunda dünya genelinde önde gelen otomobil markalarına destek sağlıyor. Türkiye’deki ekip, binek otomobillerden ağır ticari araçlara kadar farklı araç sınıfları için global ölçekte başarılı bir çalışma yürütüyor. Merkez 14 mühendis ile kuruldu ve 2020 yılına kadar bu sayının 40’a çıkması hedefleniyor. Steven Young, “Tasarım Merkezimiz, Bosch Türkiye’nin genç yetenekler için bir cazibe merkezine olmasına da katkıda bulunuyor” derken, merkezin hızlı büyümesine dikkat çekti.

Türk sanayisi için Endüstri 4.0 projeleri sağlıyor

Endüstri 4.0 çözümleri, üretimi ve lojistiği çok daha basit, verimli ve esnek hale getiriyor. Dünya genelinde kendisine ait 270 fabrikada Endüstri 4.0 ile ilgili öncü projeler yürüten Bosch Grubu, bu alandaki uzmanlığını Türkiye’deki diğer şirketlerle de paylaşıyor. Steven Young, “Bosch, Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde hem önde gelen bir kullanıcı hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak, Türkiye’de bu konuda itici güç olmaya hazır. Endüstri 4.0 ekibimiz, bu dönüşüm sürecinin bir parçası olmak isteyen diğer şirketler için son derece saygın bir destekçidir” dedi. Bosch, 2016 yılından beri hem danışmanlık hem de uygulama hizmetleri sunarak otomotiv, tekstil, beyaz eşya ve çelik sanayisi gibi çeşitli sektörlerden şirketlerin dijital projelerini destekliyor.

Bosch’un Türkiye’de sahip olduğu üretim tesisleri de Endüstri 4.0 dönüşümüne giden yolda yatırımlarını artırıyor. Bosch’un Bursa’daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikası, Türkiye’deki üretim tesisleri arasında öncü fabrikalardan biri konumunda bulunuyor. Hem fabrikada ve hem de merkezde verilerin hızlı işlenmesi için altyapı genişletiliyor, bu amaçla Bursa’daki f3 fabrikanın fiberoptik ağlarının bant genişliği artırılıyor. Fabrikadaki her noktanın kesintisiz şekilde kablosuz ağa bağlanması ile ilgili adımlar planlandı. Sanayi 4.0 için standard Bosch çözümlerine öncelik veriliyor. Bazı hassas makinalarda otonom olarak veriler anlık değerlendirilerek erken uyarı alınıyor. Öte yandan uluslararası üretim ağındaki fabrikaların montaj hatlarının performans verileri, aynı platform üzerinden karşılaştırmalı olarak takip edilebiliyor.

Manisa Termoteknik Fabrikası, lojistik süreçlerinin otomasyonu, dijital fabrika ve büyük veri uygulamaları alanlarında Endüstri 4.0 dönüşümünü gerçekleştiriyor. Mal kabul alanında kullanıma sokulan RFID (Radyo Frekansı İle Tanımlama) uygulamasına sahip barkod tarama süreci, paletli malzemelerin girişi için kullanılan süreci tamamen ortadan kaldırdı ve böylece önemli bir zaman tasarrufu sağladı. Bu uygulama ile Manisa, RFID uygulamasını kullanan ilk Bosch Termoteknik fabrikası oldu.