Borderlands 3 satışa çıktı, 5 gün içinde rekor kırdı!
Uzun zamandır satışa sunulması beklenen Borderlands 3, oyuncularla buluştu, 5 gün içinde şaşırtan bir rekora imza atmayı başardı.
PlayStation 4 ve Xbox One’ın resmi mağazalarında 459 TL’den, PC sürümü içinse Epic Games Store’da 309 TL’den satışa sunulan Borderlands 3, 2K'nın tarihindeki en hızlı satan oyun olarak, daha öncekilerin satışını aynı yayın aralığı içerisinde resmi olarak geçti. Aksiyon, rol yapma, shooter öğelerini barındıran serinin üçüncü üyesi için durumun iyi gözüktüğü söylenebilir.
IGN'nin bildirdiğine göre Borderlands 3, piyasaya çıkışının ardından geçen ilk beş gün içerisinde 5 milyonun üzerinde satmayı başardı. Bu, sadece Borderlands 2'den %50 oranında daha fazla sattığı değil, 2K'nın en fazla satan PC oyunu olarak da rekorunu kırdığı anlamına geliyor. Yayıncının söylediğine göre Borderlands 3, beklentileri geçerek "şu ana ana kadar herhangi bir 2K oyunu için en yüksek ön sipariş satışı sayılarına ulaşmayı" başardı.
13 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürülen nişancı/yağmacı oyunu Borderlands 3, oyunculardan büyük ilgi görüyor. Borderlands 3, yaklaşık beş yıllık bir süreçte türünün en iyi nişancı sistemi, çok daha derin özelleştirme seçenekleri, espri anlayışı, unutulmaz karakterleri ve yenilikçi co-op çoklu oyuncu özelliğiyle birlikte Borderlands serisinin sınırlarını yeniden belirlemek için geliştirildi.
Borderlands 3’ün Yaratıcı Yönetmeni Paul Sage, hayranları için bugün kaleme aldığı açık mektupta; “Bir fikrin doğuşunu ve gerçeğe dönmesi için o fikirle yaşayarak katkı sağlayan insanları görmek çok özel bir duygu. Borderlands 2’nin iyi bir halefi olması için ekibin bir araya gelerek titizlikle çalıştığını ne kadar vurgulasam az olur. Umarım karşısına oturup, biraz gülerek, yeni Borderlands deneyiminizle iyi vakit geçirebilirsiniz.” diyerek duygularını ifade etti.
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