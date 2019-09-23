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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Blokzincirin geleceği İstanbul’da tartışılacak

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Blokzincirin geleceği İstanbul’da tartışılacak

TÜBİTAK BİLGEM tarafından birincisi Ankara’da düzenlenen Ulusal Blokzincir Çalıştayı’nın ikincisi, 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. “Blokzincirde Dijital Kimlik” ana temasıyla düzenlenecek olan organizasyonda blokzincir teknolojisinin bireylerin hayatını nasıl değiştirebileceği masaya yatırılacak.

Blokzincir çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kamu ve özel sektörden profesyoneller, akademisyenler ve araştırmacıların blokzincir teknolojisindeki gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geleceği 2. Ulusal Blokzincir Çalıştayı 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Birincisi Ankara’da düzenlenen çalıştayın ikinci ayağında tema “Blokzincirde Dijital Kimlik” olarak belirlenirken; katılımcılar organizasyonda blokzincir teknolojisinin bireylerin hayatlarına olan etkilerini tartışacak. 

YERLİ DİJİTAL PARA KALKINMA PLANI’NA GİRDİ

Söz konusu etkinliğe Gümüş Sponsor olarak destek verdiklerini belirten Bitci.com’un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar; Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve Takas İstanbul gibi konunun önde gelen paydaşlarını bir araya getirecek bu organizasyonun Türkiye ekonomisi için de büyük öneme sahip olduğunun altını çizerken, “Blokzincir bugün tartışmasız dünyanın en güvenli sistemi. Bu anlamda Blokzincir aslında dünya ekonomisinin de geleceği. Bunu dünyada bugün görmeyi başaran çok sayıda ülke var ve bu ülkelerde blokzinciri kilit sektörlere entegre etme anlamında yoğun uğraşlar veriyor; bunun için de yasal altyapılarını düzenliyor. Aslında Türkiye’de de olması gereken bu. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda blokchain tabanlı dijital bir merkez bankası parasına yer verilmesi, ülkemizin kripto paralar konusunda hızlı bir gelişime hazır olduğunu gösteriyor. Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blokzincir teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli” dedi. 

HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ

Toplumdaki finansal okuryazarlık düzeyinin artırılmasının bu teknolojinin yaygınlaşmasında son derece önemli olduğunu ifade eden Çağlar, “Bugün kripto para yatırımcılarının bile birçoğu blokzincir teknolojisinin işleyişine hâkim değil. Biz bu alandaki bilinirliği artırırsak; önemli finansal kuruluşları da burada oyunun içine çekebilirsek Türkiye’nin bu alanda yeni bir başarı hikayesi yazabileceğine inanıyorum. Biz de olarak bu yolculukta ülkemizin yanındayız ve bu yolculuğa elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız” şeklinde konuştu. 

HER SEKTÖRDE KULLANILABİLİR

Kripto paraların dünyadaki kullanım alanlarının her geçen gün geliştiğini de sözlerine ekleyen Çağlar şöyle devam etti: “Burada en önemli konu regülasyonlar. Ülkeler bunları geliştirdiği ve yasal sınırları çizdiği sürece kripto paraların da kullanım alanları genişlemeye devam edecek. Genel olarak baktığımızda kripto paraların kullanım alanını kısıtlayan herhangi bir durum yok. Yani aslında bu paralar her sektörde kullanılabilir. Gerek güvenlik gerekse işlem hızı olarak baktığımızda blokzincir gelecekteki ödeme sistemleri teknolojilerinin tamamına hayat verecek bir altyapı sunuyor. Uzun vadede tahminimiz Bitcoin’in devletlerin ve merkez bankalarının rezerv parası olacağı ama gündelik hayatta Bitcoin değil, alt koinler kullanılacak.”

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