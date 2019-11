Blizzard büyük kış indirimleri başlıyor! İşte yeni fiyatlar

Fotoğraf: Blizzard

World of Warcraft: Battle for Azeroth – Battle for Azeroth’ta (Standard, Digital Deluxe Sürümü veya Digital Deluxe Yükseltmesi) ve diğer Digital Deluxe eşyalarında %50’ye varan indirimlerin yanı sıra yeni oyuncuların aboneliği ilk ay %50 indirimli. Aboneliğin hem World of Warcraft hem de World of Warcraft Classic’e erişim sağladığını hatırlatalım.



Overwatch – Standart Sürümde %25, PC için olan Legendary Edition’da ise %50 indirim şansı başladı. Ayrıca 4 Aralık’a kadar oyunun PC, PS4 ve Xbox One sürümlerini ücretsiz deneyebilirsiniz.



Hearthstone – Hearthstone Kahramanları Alleria Windrunner, Magni Bronzebeard ve Medivh’i %30 indirimle satın alabilirsiniz.



Diablo III – Ana oyun ve Reaper of Souls genişleme paketinde %50’ye varan indirimlerin yanı sıra Eternal Collection, Battle Chest, Rise of Necromancer ve Reaper of Souls Digital Deluxe sürümlerinde indirimler başladı.





Heroes of the Storm –Welcome to the Nexus ve Heroic Reinforcements Paketlerinde %30’a varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca sadece oyun içinde yer alan 360-day Stim Pack de %33 indirimli.



StarCraft: Remastered and StarCraft II – StarCraft Remastered ve StarCraft II ek paketleri ile oyun içi yorumlar yapan sunuculara %50’ye varan indirimlerle sahip olabilirsiniz. StarCraft Remastered ve Cartooned paketi de %40 indirimde.



BlizzCon 2019 Sanal Bileti – Sanal biletler şimdi %15 indirimli. Bu biletle BlizzCon 2019 boyunca sadece Sanal Bilet sahiplerinin erişim sağlayabildiği özel yayınları tekrar tekrar izleyebilir ve birçok Blizzard oyununda çeşitli hediyeler kazanabilirsiniz.