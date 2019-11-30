BlindLook uygulaması görme engellilerin rehberi olacak

BlindLook uygulaması bu yılın Haziran ayında bir hayalle başladı. Eylül ayında Anadolu Efes’in desteklediği İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka programında geçen 3 ayın sonunda ise bu hayal, kullanıma hazır bir mobil uygulamaya dönüştü. Kasım ayı itibarıyla 25 restoranla anlaşması olan, Ocak ayında 500 sosyal mekana ulaşması beklenen, giderek büyüyen bir girişim.

BlindLook uygulamasının yaratıcıları, kendisi de bir görme engelli olan Sadriye Görece ve yakın arkadaşı Cihat Ersin Aydın. Sadriye, erişilebilirlik alanında çalışan ve birçok markayla işbirliği yapan, çok yeni bir girişimci. Cihat ise yaratıcı ruhuyla birçok iş fikrini hayata geçiren, halen üniversite öğrencisi bir girişimci. Bu iki arkadaşı BlindLook uygulamasında buluşturan şey ise, bir gün gittikleri muhallebicide Cihat’ın Sadriye’ye “Ne yemek istersin?” diye sormasına karşılık Sadriye’nin “Menüde ne olduğunu bilmiyorum ki?” demesiyle tetiklenen engelleri kaldırma tutkusu.

Uygulama üzerinden sesli menü hizmeti Türkiye’de bir ilk

Görme engellilerin rahatça okuyabilmesi için kabartma menü yapma fikriyle başlayan projenin, nasıl dijital bir uygulamaya dönüştüğünü, BlindLook’un kurucusu Sadriye şöyle anlatıyor: “Bireylerin sosyalleşmesinde yeme içmenin ayrı bir yeri var. Görme engellilerin de restoranlarda rahatça sipariş verebilmesi için önce kabartma menü yapalım dedik. Ancak Türkiye’de görme engellilerin sadece yüzde 20’si kabartma yazıyı biliyor. Bunun yanında insanlarla iletişim kurabilmek için akıllı telefon ve bilgisayar gibi teknolojiler kullanıyorlar. Ve bunlara kolayca adapte oluyorlar. O yüzden projemizi dijital platformda gerçekleştirmeye karar verdik.”

Şu an BlindLook uygulamasına kayıtlı 25 restoran var. Bu sayının Ocak sonunda 500’e ulaşması bekleniyor. Şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir odaklı ilerliyorlar ama en kısa zamanda ülke çapında büyümeyi amaçlıyorlar. Büyük zincir restoranlarla da anlaşma imzalayan BlindLook, otel restoranlarını erişilebilir yapmak için de hazırlıklara başlayacak. BlindLook’un bir menü uygulamasından çok daha fazlası olduğunu söyleyen Sadriye, görme engellilerle işbirliği yaptıklarını ve ilerde farklı alanlara gireceklerini anlatıyor: “Biz görme engelli bireylere evden çıkma konforu veren bir uygulama yaptık. Körcül yol tarifleri çok kıymetli çünkü görme engelli birinin başkasına bağımlı olmadan bir yerden bir yere gitmesini sağlıyor. Türkiye’de kapsamlı bir körcül yol tarifi veren başka uygulama yok. Körcül yol tarifleri birebir görme engelliler veya bunun eğitimini alan kişiler tarafından oluşturuluyor. Görme engellilerin bu işi benimsemeleri, dahil olmaları çok kıymetli. Uygulamaya yeni yol tarifleri, yeni restoranlar ve sosyal mekanlar eklemeye devam edeceğiz.

Anadolu Efes çalışanlarından oluşan mentorlardan destek alarak ön kuluçka aşamasını başarıyla tamamlayan BlindLook, Kasım ayında düzenlenen Big Bang yarışmasında 50’şer bin TL’lik Anadolu Efes Özel ödülünü alan 3 girişimden biri oldu.

Girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere İTÜ Arı Teknokent ile işbirliği yapan ve iki yıldır İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı kapsamında girişimci gençleri destekleyen Anadolu Efes’in Türkiye Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi, bu yıl başarılı olan üç girişimden biri olan BlindLook’a verdikleri desteği şöyle değerlendirdi: “İnsanların hayatındaki keyifli ve güzel anları çoğaltmak için sosyal hayata katkıyı önemsiyoruz. Bu kapsamda yıllardır kültür sanattan spora kadar birçok alanın gelişmesi için önemli yatırımlar yapıyoruz. BlindLook girişimini destekleyerek de sosyal hayatı, görme engelli bireyler için de daha erişilebilir kılmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak ve keyif aldıkları zamanları çoğaltmak için adım atmaktan mutluyuz. Anadolu Efes olarak girişimcilere mentorluk ve iletişim desteği vermeye, projelerini ölçeklendirmeleri için finansal destek sağlamaya ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”



