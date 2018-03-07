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    BlackBerry'nin yerine oynayan telefon: KATIM Phone

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:

    Güvenlik konusunda iddialı olan KATIM Phone, güvenlik meraklılarının dikkatini çekecek!

    Siber güvenlik hizmetleriyle tanınan firma DarkMatter, yeni amiral gemisi telefonu KATIM Phone'u tanıttı.

    KATIM Phone, güvenliği güçlendirilmiş Android işletim sistemini temel alıyor. Telefon, her açılışta tüm yazılım yığınını bootloader'ı yoluyla kontrol ediyor. Eğer herhangi bir değişiklik görürse cihaz başlamıyor. Dahili güvenlik mekanizmalarını atlatan bir saldırı yaşanması durumunda KATIM, cihazı izlemeye devam ediyor ve tüm telefonu temizlemeye yönelik bir işlem başlatıyor.

    BlackBerrynin yerine oynayan telefon: KATIM Phone

    KATIM Phone'daki "SHIELD MODE" işlevi, toplantılar sırasında kayıt işlevlerini tamamen kapatıyor ve veri iletişimini şifreliyor.

    KATIM Phone, yeni bir KATIM eposta istemcisiyle geliyor. Firma, telefona dahil edilen KATIM yazılım paketinin en güvenli yazılım paketi olduğunu ileri sürüyor.

    Sağlam Bir Gövde

    Telefonun diğer özellikleri arasında havacılık sınıfı, anodize, 7000 serisi alüminyum alaşımı, yekpare gövde var. Gorilla Glass 5 ile kaplanan telefon, çizilmelere karşı korumalı karbon kaplamaya sahip.

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    Etiketler: blackberry
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