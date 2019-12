Black Desert Türkiye ve MENA’da yeni yıla özel güncelleme

Yeni Aktarım Güncellemesi ile Maceracılar, kendi sınıfları için “Valkyrie’nin Yemini” ve “Canavarın Gücü” aktarım becerileri ile “Valkyrie” ve “Avcı” sınıflarını geliştirmeye başlayabilir. Aktarıma geçen sınıflar, ana silahlarını güçlendirerek yeni yetenekler kazanıyor. Maceracılar, Kara Ruh görevlerini tamamlayarak 56’ncı seviyede bu becerilerin kilidini açabilir. 1 Ocak 2020 tarihine kadar Aktarım Güncellemesi’ni kutlamak için özel bir ödül etkinliği de gerçekleşecek. 56 ve 60 arasındaki seviyelere ulaşanlar, ulaştıkları seviyeye bağlı olarak [Etkinlik] Eşya Düşürme Artış Parşömeni (60 dk.) x3 ve Altın Külçe 100G x5 dahil olmak üzere özel ödüller alacak.

2’nci yıla özel ödüller Maceracılar ile buluşmaya devam ediyor

Maceracılar bu hafta sunulan çeşitli etkinliklerle Black Desert Türkiye ve MENA’nın 2’nci yıl dönümü kutlamalarına devam edebilir. 24 Aralık 2019 tarihine kadar lonca görevlerini tamamlayanlar [Etkinlik] Afuaru'nun Kurtarılmış Haritası’na sahip olabilecek. Afuaru’nun Haritaları sayesinde edinilebilen Afuaru Hazine Sandığını açtığında Urugon'un Ayakkabısı, Dandelion Silah Kutusu ve Bheg'in Eldiveni gibi Dünya Bossu eşyalar alma şansını yakalayabilir. Maceracılar, Kara Ruh'un Macerası kapsamında sadece zar atarak ekstra ödülleri alabilecek.

Bu haftanın başlamasıyla birlikte yeni yıl haftasına kadar her hafta gerçekleşecek yeni yıl etkinlikleri oyunda yer alacak. 17 Aralık 2019 tarihine kadar Maceracılar, Velia, Heidel, Calpheon ve Valencia şehirlerinde bulunan satıcı NPC’lerden “Dikkat Et, Sakın Ağlama” görevini alarak tamamlayabilir. Daha sonra “[Etkinlik] Dede Cron Her Şeyi Bilir!” görevini tamamlayabilir ve Cron Ağacı üzerine Cron Ağacı Dekorasyonlar eşyalarını asabilir. Maceracılar bunu tamamladığında Noel ağacı süslemeleri gibi olan bir yıldız süs işareti üstte belirecek. İki görevi tamamlamak, Maceracılara Kzarka Mühürlü Silah Kutusu ve Liverto Silah Paketi gibi özel eşyaları kapsayan [Etkinlik] Dede Cron'un Hediyesi kazandıracak. Ayrıca Maceracılar, Kardan Adam yaparak özel görevi tamamlayabilir ve Kardan Adam NPC’sine Kar Topu Fırlatma Montaj Seti ile nişan alarak [Etkinlik] Lara'nın Sıcak Siyah Çayı elde edebilir.