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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.10.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

BKM'den çok önemli Blockchain açıklaması

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BKM'den çok önemli Blockchain açıklaması

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü ve Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Soner Canko, “Henüz blockchain konusunda hiçbir ülke ya da hiçbir şirket öne geçmiş değil. Bu nedenle ülkemiz için bu konuyu çok önemsiyorum. Eğer bu konudaki çabalarımızı doğru organize edersek önemli bir fırsat olarak kullanabiliriz.” dedi.

Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde kurulan Blockchain Türkiye Platformu’nun (BCTR) Yürütme Kurulu tanıtıldı.

BCTR Yürütme Kurulu, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, BKM Genel Müdürü Soner Canko, Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, BTCTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ve Ford Otosan CDO’su Hayriye Karakuzu Karadeniz'den oluştu.

Tanıtım toplantısında konuşan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü ve Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) Yürütme Kurulu Üyesi Soner Canko, az zamanda çok iş başardıklarını belirterek, 32 üyeye ulaştıklarını, Türkiye’nin birbirinden değerli markalarıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Türkiye için blockchain konusunda önemli aşamalarda üretme zamanın geldiğini dile getiren Canko, şunları söyledi:

“Blockchainin Türkiye için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnternetten sonraki en önemli dönüşüm olan blockchainin, teknolojinin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Henüz blockchain konusunda hiçbir ülke ya da hiçbir şirket öne geçmiş değil. Bu nedenle ülkemiz için bu konuyu çok önemsiyorum. Eğer bu konudaki çabalarımızı doğru organize edersek önemli bir fırsat olarak kullanabiliriz. Yeni iş fırsatları açısından da imkanlar sunuyor. Türkiye gibi genç ve yetenekli nüfusun olduğu bir ülkede, blockchain gibi devrimin yeni iş imkanları açısından da olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum.”

Canko, kamu tarafında da blockchaine olan ilginin yüksek olduğuna işaret ederek, Blockchain Türkiye Platformu’nun kamunun da bir parçası olmasını diledi.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise teknolojinin gelişmesiyle UBER, airbnb ve Google’ın anlayışları değiştirdiğine dikkati çekerek, “Bizlerin yalnız Türkiye’de değil dünyada bütün yeni kavramları ve bunlara gelecek aşırı talebi karşılayabilecek ve bunları tehlikeden fırsata çevirecek olanak haline getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Eğer fırsatları değerlendirecek ortamı yaratırsak, bilinmeyenin getirdiği tehdidi minimuma indirmiş oluruz.” diye konuştu.

“BLOCKCHAİN KOLEKTİF DAVRANIŞA DÖNÜŞEBİLİRSE MEYVE VEREBİLECEK BİR AĞAÇ”

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş da blockchain hikayesinin güven tesis etme hikayesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Finansal sistemler de güven tesisi üzerine kurulu. Konu büyük bir değiştirici güce sahip bir platform. İlk kez bir yenilik, teknolojiden çok onu kullanmaya yönelik kurguların ne kadar yetkin olduğuyla ilerleyecek. Blockchain kolektif davranışa dönüşebilirse meyve verebilecek bir ağaç. Biz kolektif bilinç ile çalışmak için buradayız. Türkiye’nin önündeki bu fırsatı kaçırmaması için destek olmaya çalışacağız.”

Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel de Türkiye’de farklı girişimlerin yapılabileceğini aktararak, Türkiye’de blockchainin ile yeni dünyanın keşfedilebileceği bir sonuca ulaşmayı umut ettiğini söyledi.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek ise yapay zekanın akıl sorununu, blockchainin de güven sorununu çözdüğünü belirterek, blockchainin Türkiye’de ve dünyada önemli değişimlere yol açacağına inandıklarını söyledi.

Burada önemli olan noktanın, dünyanın tekrar değişim dönemine girmesi olduğuna işaret eden Özistek, dünyanın her noktasında blockchain eventi olduğunu bildirdi.

“YARIŞA AYNI YERDEN BAŞLIYORUZ”

BTCTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri de blockchainden beklentilerin çok yüksek olduğunu aktararak, “Bazen hayattaki her olayı blockchain ile çözülebileceği gibi yanlış bir algıya da kapıldığımız dönemler oluyor. Şirketlerimiz için global oyuncular olmak, önemli başarılara imza atmak mümkün çünkü yarışa aynı yerden başlıyoruz. Binlerce dahi bunun üzerine çalışıyor. Biz de bu inisiyatifle beraber ülke olarak bir adım öne geçebiliriz. Blockchain açısından hazırsanız büyük bir fırsat, değilseniz yıkıcı etkisi olabilir.” şeklinde konuştu.

Ford Otosan CDO’su Hayriye Karakuzu Karadeniz ise “Merakla takip ettiğimiz hem sektör hem de dünyada ciddi farklılık yaratacağını düşündüğümüz, bu sebeple içinde bulunmaktan memnuniyet duyduğumuz bir inisiyatif (BCTR).” dedi.

Üretim, lojistik ve ulaşımda blockchaini çok farklı senaryolarla hem müşterilere hem de yeni iş modellerinin oluşturulmasında önemli bir fırsat sunduğunu aktaran Karadeniz, Türkiye’nin bu konuda önemli fırsatlar elde edebileceğini, kendilerinin de bu noktada aktif rol oynamak istediklerini söyledi.

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