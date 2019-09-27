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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.09.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Bitcoin'in en popüler olduğu ülke: Nijerya

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Bitcoin'in en popüler olduğu ülke: Nijerya

Kullanılma sunulduğu ilk gün büyük bir patlama yaşayan ve kısa sürede dünyayı saran Bitcoin çılgınlığı ilk olarak Batı ülkelerinde boy gösterdi. Ancak aradan geçen zaman, kullanıcıların tercihlerinde de değişikliğe yol açtı. Batı Avrupa ve ABD'de Bitcoin'e olan yoğun ilgi azalırken, Asya, Doğu Avrupa ve hatta Güney Afrika ülkelerinde Bitcoin'e olan rağbet günden güne artmaya başladı.

Binance Research tarafından yapılan bir araştırma, Google aramalarını baz alıyor ve Bitcoin ile ilgili arama trafiğindeki büyük değişimi gözler önüne seriyor. Google'da yapılan Bitcoin aramalarını 2011 yılının ilk ayından bugüne ay ay değişimi oldukça dikkat çekici. Eylül 2019 itibarıyla yapılan aramalra bakıldığında Bitcoin'i en çok arayan kullanıcıların Nijerya'da yaşadığı görülüyor. Nijerya'yı Güney Afrika Cumhuriyeti izliyor. Yani ilk iki sırada iki Afrika ülkesi bulunuyor.

Söz konusu Afrika ülkelerini ise Avusturya, Brezilya, İsviçre, Almanya, Hollanda, Avustralya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri izliyor. Listede Türkiye'nin yer almaması ise dikkatlerden kaçmıyor. Türkiye'de Bitcoin'e olan ilgi bu ülkelerden çok daha gerilerde kalıyor.

Bitcoin'in parladığı ilk yıl Google'da yapılan aramalara bakıldığında ilk sırada Kuzey Avrupa ülkeleri boy gösteriyor. Bu ülkelerin arasında İrlanda, Finlandiya, İsveç, Estonya, Danimarka, Norveç ve İzlanda yer alıyor. Rusya ve Yeni Zelanda'da da yine üst sıralarda yer alan ülkeler.

Bitcoinin en popüler olduğu ülke: Nijerya

Takvimler 2012-2013  yılını gösterdiğinde listede ufak değişiklikler oluyor. Estonya ve İzlanda ile birlikte listede Avustralya, Kanada, Avusturya, Hong Kong ve İsrail de üst sıralara çıkmayı başarıyor. Bitcoin ile ilgili aramalarda ilk günden bu yana ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ilk sıralarda kendine yer bulan ülkeler.
2017 yılından itibaren ise Nijerya ve Güney Afrika ilk sıralara yerleşiyor ve iki yıldır da mevcut sıralarını korumayı sürdürüyor. Nijerya'nın ekonomisine bakıldığında 2014 yılı ortalarında yaşanan ekonomik kriz sonrası para biri Naira'nın değer kaybettiği, Bitcoin'e olan ilginin de bu gelişmelerden sonra artış gösterdiği görülüyor.

Peki Uzak Doğu ülkelerinde durum nasıl? Çin, Japonya ve hatta Güney Kore için işler biraz karışık. Çin'de Bitcoin'in yasaklanmasıyla birlikte kullanımı yüzde 90 oranında azalan Bitcoin, artık Çin'de konuşulan bir kripto para değil. Ancak Çin'de Google'ın pek kullanılmaması, kendi arama motorları Baidu'nun kullanım oranının çok daha yüksek olması da unutulmamalı; bu da Çin'de yapılan aramaların bu rapora yansımadığının bir göstergesi.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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