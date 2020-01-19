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Teknoloji
Haber Giriş: 19.01.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Bir veri hırsızlığının şirketlere maliyeti 3,6 milyon dolar

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Bir veri hırsızlığının şirketlere maliyeti 3,6 milyon dolar

Siber güvenliğin ve bilişim teknolojilerine ilişkin konuların uzmanlar tarafından konuşulduğu BTvizyon Anadolu toplantılarının ilki, Bursa’da gerçekleşti. Etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan uzmanlar, bir veri hırsızlığının şirketlere ortalama 3,6 milyon dolar maliyeti olduğunu açıkladı.

Gün geçtikçe daha da karmaşık hale gelen siber saldırıların ana hedefinde şirketlerin kayıt altında tuttuğu veriler yer alıyor. Etkinlikte, küresel birçok şirketin dahi savunmalarındaki zafiyetlerden dolayı siber saldırılar karşısında ciddi zararlar aldığını dile getiren Komtera Teknoloji Teknik Müdürü Ali Güven Yılmaztürk, son 3,5 yılda 3,7 milyar veri kaydının çalındığını açıkladı. Günümüzde veri ihlallerinin şirketlere uğrattığı zararların milyon dolarlara ulaştığını da aktaran Yılmaztürk, yaşanan veri ihlallerinin maddi boyutunun dışında şirketlerde itibar kaybının da yüksek oranlarda olduğuna dikkat çekti.

Bir veri hırsızlığının şirketlere maliyeti 3,6 milyon dolar

Verinin Dışarıya Sızmasında İç Faktörler %53 Etkili 

Veri sızıntılarının yaşanma sebeplerini de yaptığı sunumda dile getiren Yılmaztürk, şirketlerin yaşadıkları veri sızıntılarından yola çıkarak önemli kazanımlar elde edeceğini belirtti. Dış faktörlerin %47 etkili olduğu veri sızıntılarında iç faktörlerin %53 oranında daha da etkili olduğuna dikkat çekildi. Özellikle sızdırılan verilerin %60’ının elektronik ortamlardan, %40’nın ise fiziki ortamlardan elde edildiğini belirten Yılmaztürk, veri ihlallerini 2/3’ünün geleneksel ağ altyapılarından, 1/3’ünün de bulut ortamlarından çalındığının altını çizdi.

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