Bios güncelleme nedir ve nasıl yapılır?

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Basic Input-Output System yani Temel Giriş-Çıkış Sistemi anlamına geliyor. BIOS, yazılım ile donanım arasındaki bütün bağımsız sürücü programlarını yönetir. Bellekte çalışan bir arabirim olan Bios, ROM adı verilen bellek çiplerinde depolanır. Bilgisayar açıldığında ilk olarak anakarttaki Bios sistemi çalıştırılır. Donanımı tarayarak test eder. Bilgisayar donanımı ile ilgili bütün verilere sahip olan Bios, işletim sisteminin çalıştığı sırada donanımın işletim sistemiyle iletişimini sağlar.

Bios güncelleme (update) nedir?



Bios'un, performansını artırmak, bazı hataları düzeltmek veya yeni nesil işlemcilerle uyumlu hale getirmek için güncellenmesi gerekebilir. Bazı kullanıcılar da yeni özellikleri edinmek için güncellemeye ihtiyaçları olur. Bu işlem, Bios yazılımı anakartın markası veya modeline göre çeşitli yazılımlarla gerçekleştirilebilir.

Bios nasıl güncellenir?



Güncelleme işlemi doğru şekilde yapılmazsa riskli olabilir. Yapılabilecek bir hatadan dolayı sistem kullanılamaz hale gelebilir. Bu yüzden, Bios güncellemede dikkatli olmak gerekir. Bunun için ilk olarak anakartın modeli veya markası doğru bir şekilde bulunmalı. Daha sonra anakart markasına veya yazılımına uygun Bios sürümü belirlenmeli. Ardından anakart üreticisinin internet sayfasına giderek uygun sürümü tespit edin. Bios dosyasını indirin ve tüm uyarıları kontrol edin. Hazır olduğunuzda bilgisayarınızın pirize bağlıyken kapanmayacak şekilde işleme başlayın.