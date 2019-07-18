Beyaz kıtadan toplanan meteoritler uluslararası veritabanında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBeyaz kıtadan toplanan meteoritler uluslararası veritabanında
GeriTeknoloji Beyaz kıtadan toplanan meteoritler uluslararası veritabanında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
18.07.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Beyaz kıtadan toplanan meteoritler uluslararası veritabanında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyaz kıtadan toplanan meteoritler uluslararası veritabanında

Antarktika'da uzay bilimleri alanında araştırmalar yapan akademisyen Mehmet Yeşiltaş'ın topladığı meteoritler, NASA'da incelenerek Uluslararası Meteorit Veritabanı'na kaydedildi.

Antarktika'da uzay bilimleri alanında araştırmalar yapan akademisyen Mehmet Yeşiltaş'ın topladığı meteoritler, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) incelenerek Uluslararası Meteorit Veritabanı'na işlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde düzenlenen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, 8 bilim insanı Şili, Belçika, Güney Kore ve Kolombiya'nın aralarında olduğu kıtadaki araştırma üslerinde çalışmalar yapmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinasyonunda gerçekleştirilen sefer kapsamında, ikili iş birliğiyle Belçika'nın Antarktika'daki üssünde araştırma yapan Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş da kıtada uzay bilimleri alanında çalışmalar yürütmüştü. Beyaz kıtadan topladığı 3 meteoritle Türkiye'ye dönen Yeşiltaş, bunların ilk incelemesini yapmak üzere NASA'ya gitmişti.

Meteoritler sınıflandırıldı

Yeşiltaş, Antarktika'dan topladığı meteoritlerin NASA'daki ilk incelemelerinin tamamlandığını söyledi.

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki ortak araştırmacılarını nisan ayında ziyaret ettiklerini ve incelemeler için gerekli numuneleri hazırladıklarını belirten Yeşiltaş, "Laboratuvarda incelediğimiz meteorit örneklerinin sınıflarının 'sıradan kondrit', alt sınıflarının ise L, H ve H, hepsinin petrolojik tiplerinin ise 5 olduğunu tespit ettik. Bu sınıflandırma uluslararası literatürde L5, H5 ve H5 şeklinde verilmekte. Bu sınıflandırmanın yapılması önemliydi çünkü daha sonra yapacağımız tüm çalışmalar için meteoritlerin sınıflandırılması gerekiyordu. Dolayısıyla bu adımı, alanında uzman bilim insanlarıyla birlikte dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında tamamlamış olduk." dedi.

Meteoritlere "Asuka" ismi verildi

Yeşiltaş, meteoritlerin sınıflarının Uluslararası Meteorit Topluluğu tarafından değerlendirilerek onaylandığını ifade ederek, Antarktika'dan topladığı meteoritlerin Uluslararası Meteorit Veritabanı'nda yayımlandığını bildirdi.

Antarktik meteoritlerin genellikle bulunduğu lokasyonun adını aldığını aktaran Yeşiltaş, şu bilgileri verdi:

"Örneğin, Doğu Antarktika'nın Yamato Dağları'nda bulunan meteoritlere 'Yamato meteoritleri' ismi verilmiş. Uluslararası Meteorit Topluluğunun isimlendirme şartları ve standartları gereğince bu bölgeden toplanacak sonraki tüm meteoritler de bu ilk verilen ismi almak zorundalar. 1986 yılında Japonya, Antarktika'nın Sor Rondane Dağları ve civarında buldukları ilk meteoritlere 'Asuka meteoritleri' ismini vermişler. Biz de 2018-2019 Antarktik seferimizde bu bölgeyi ziyaret ederek meteorit toplamıştık, dolayısıyla bizim topladığımız meteoritler de bu ilk verilen ismi takip ederek Asuka 18001, Asuka 18002 ve Asuka 18003 olarak isimlendirildiler. Şayet bu bölgeyi ilk biz ziyaret etmiş olsaydık, topladığımız meteoritlere istediğimiz bir ismi verebilirdik."

"Ülkemizde meteorit çalışmaları hız kazanıyor"

Türkiye'deki meteorit araştırmalarındaki gelişmelere de değinen Yeşiltaş, meteorit çalışmalarını hızlandırmak, meteorit temin etmek ve bilim insanları yetiştirebilmek amacıyla geçen yıl Türk Meteorit Çalışma Grubunun oluşturulduğunu söyledi.

Yeşiltaş, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Haziran'da ilk kez bir meteorit araştırmaları çalıştayı düzenlediklerini belirterek, "İki gün süren çalıştayda, meteoritler üzerine araştırmalar yapan ve yapacak olan bilim insanları bir araya gelmiş, bilgi alışverişinde bulunmuştur. Ülkemizdeki çeşitli laboratuvarlardan gelen araştırmacılar ise sahip oldukları deney sistemlerini tanıtmış, ortak araştırmalar yapmak üzere aralarında iş birlikleri oluşturulmuştur." diye konuştu.

Türkiye ve dünyadaki meteorit araştırmalarının önemine dikkati çeken Yeşiltaş, güneş sisteminin oluşumu ve daha sonra geçirdiği evrelerle sistemde bulunan gezegen ve asteroitlerin, meteoritler üzerinde yapılan bilimsel araştırmalarla daha iyi anlaşılabildiğini ifade etti.

Yeşiltaş, Türkiye'deki meteorit araştırmalarının yetişmiş insan ve meteorit eksikliği nedeniyle yetersiz olduğunu belirterek, "Geçen yıldan bu yana olumlu gelişmeler olduğunu ve ülkemizde meteorit çalışmalarının hız kazandığını görmekteyiz. Antarktik meteoritlerin toplanması ve ülkemize getirilmesi, bir meteorit çalıştayının düzenlenmesi, uluslararası projelerimiz sayesinde öğrencilerin farklı ülkelerde deneylere katılabilmesi ve konferanslara konuşma yapmak üzere katılım sağlanması bu olumlu adımlardan bazılarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk meteorit araştırmaları laboratuvarı

Türkiye'de ilk defa bir meteorit inceleme laboratuvarının da kurulduğuna dikkati çeken Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Meteorit adayı olan veya meteorit olduğu kesinleşmiş numuneleri incelemek ve karakterize etmek adına bu bilim dalında ayrılmış özel bir ulusal laboratuvar eksikliği mevcuttu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 20 Haziran'da faaliyete geçen Meteorit Araştırmaları Laboratuvarı, meteorit araştırmaları odaklı ilk ulusal tematik laboratuvar eksikliğini giderdi. Bu laboratuvar, ülkemizdeki araştırmalara katkıda bulunmayı, söz konusu numuneleri uluslararası standartlar ve protokoller çerçevesinde muhafaza etmeyi ve analitik olarak incelemeyi hedeflemektedir. Böylece meteoritlerin incelenmesi, sınıflandırılması ve karakterizasyonu gibi çalışmalar yürütülerek bu örneklerden elde edilecek bulgularla meteorit araştırmalarına hız ve derinlik kazandırmak amaçlamaktadır."

Meteorit numunesi sağlayan bir veritabanının da Türkiye'de faaliyette olduğu bilgisini veren Yeşiltaş, bu veritabanının bilimsel araştırma için kataloglanmış çeşitli meteoritleri bünyesinde barındırdığını, talep edilmesi halinde meteoritleri ve bilgilerini araştırmacılara sunduğunu aktardı. Yeşiltaş, Türk Antarktik meteo

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?