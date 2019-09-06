Beko'ndan güneş ışığını simule eden buzdolabı
Dünyanın önde gelen ev teknolojileri üreticilerinden Beko, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2019'da, sebze ve meyveleri hasat tazeliğinde koruyan inovatif teknolojisi HarvestFresh'i dünyaya ilk kez tanıttı.
Beko, IFA 2019'da, sağlıklı yaşama yardımcı ürün ve teknolojilerini sergiliyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, fuarda yaptığı açıklamada, Beko'nun 140'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, yeni olarak Hindistan, Pakistan ve Bangladeş pazarlarına da açıldıklarını söyledi.
Güneş ışığı simülasyonu buzdolabının içinde
Beko, IFA'da, ilk kez HarvestFresh buzdolabı teknolojisini tanıttı. Beko HarvestFresh teknolojisi, gün ışığı döngüsünü taklit ederek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumalarını sağlıyor. Buzdolaplarının sebzelik bölmesine yerleştirilen inovatif aydınlatma teknolojisi ile meyve ve sebzelerin vitamin değerleri korunuyor.
HarvestFresh teknolojisine sahip buzdolapları, 2020 yılında pazara sunulacak.
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