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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.05.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Beklenen oyun Rage 2 bugün satışa çıktı!

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Beklenen oyun Rage 2 bugün satışa çıktı!

Uzun süredir geliştirilme aşamasında olan ve dün çıkış fragmanı yayınlanan Rage 2, bugün Türkiye dahil dünya genelinde satışa sunuldu.

id Software ve Avalanche Studios'un ortak çalışmasıyla geliştirilen Rage 2, uzun bir bekleyişin ardından bugün nihayet satışa sunuldu. Oyun otoritelerince yakından incelenmeye başlanan Rage 2 için dün çıkış fragmanı yayınlanmış ve oyunculardan büyük ilgi görmüştü. 

Rage 2, neredeyse her ay yeni özellikler sunacak. Oyundaki kıyafet ve silah skinleri aydan aya gelişecek, oyuna genişleme paketleri eklenecek. Grand Theft Auto serisinden alışkın olduğumuz hile sistemini de içerisinde barındıracak oyun, genişletilebilir hile sistemi sunacak. Bu sistem sayesinde oyundaki hileler sürekli olarak çoğalacak, bu hileleri keşfetmek ise oyunculara düşecek.

Rage 2 için ilk inceleme puanları da yayınlandı. Puanlara bakıldığında oldukça farklılık gösterdiği dikkat çekerken; 85 puan veren mecra da oldu; 50 veren de... 

Jeuxvideo.com 85
MMORPG.com 83
Areajugones 80
The Games Machine 80
IGN 80
USgamer 80
IGN Spain 80
Destructoid 80
Vandal 79
Hobby Consolas 77
IGN Italia 77
Worth Playing 75
Everyeye.it 75
Multiplayer.it 75
PCGamesN 70
Game Informer 70
4Players.de 60
GamesRadar+ 60
GameSpot 60
Shacknews 50
Gamer.no 50

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