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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriBebeklerin ateşini, sütün veya banyo suyunun sıcaklığını ölçen cihaz
GeriTeknoloji Bebeklerin ateşini, sütün veya banyo suyunun sıcaklığını ölçen cihaz
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Teknoloji
28.10.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Bebeklerin ateşini, sütün veya banyo suyunun sıcaklığını ölçen cihaz

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Bebeklerin ateşini, sütün veya banyo suyunun sıcaklığını ölçen cihaz

Bebekli ailelerin sağlık konusunda belki de en çok takip ettikleri durum bebeğin ateşi. Herhangi bir sağlık sorunun ilk belirtilerinden biri olan ateş yükselmesini bebeğinizin huzursuz olduğu anlarda ölçmek bir hayli zor. Weewell tarafından Türkiye'de satışı yapılan WTE250 - Dijital Kulaktan Ateş Ölçer, bu kapsamda geliştirilen bir ürün. Ancak cihaz, sadece bebeğin ateşini ölçmüyor, aynı zamanda sütün ve banyo suyunun sıcaklığını da ölçebiliyor.

Bu tip cihazlar, bebeğinizin vücut sıcaklığını kontrol altında tutmanız gereken durumlarda size en çok yardımcı olabilecek ekipmanlardan biri. Hafızaya alma özellikleri sayesinde size önceki ölçümler hakkında bilgi vererek, bebeğinizin durumunu takip etmenizi sağlıyor. Bu anlamda geliştirilen WTE250 - Dijital Kulaktan Ateş Ölçer isimli ürün, bebeğinizin kulağından yaklaşık 1 saniye gibi bir sürede ateşini ölçmenizi ve ölçülen son dereceyi kaydetmesi gibi pratik bir özelliğe sahip. Ürünün üzerinde bulunan üç tuş ile kolayca ateş ölçme işlemini uygulayabiliyorsunuz. Ürün, her ne kadar bebek ve çocuklarda kullanımı ile öne çıksa da yetişkin bireylerinde aynı şekilde ateşini ölçebiliyor.

Mama ve banyo suyu gibi yüzey sıcaklığını da ölçebilen ürün, LCD ekranı üzerinden kolay bir kullanım sunuyor ve yönlendirici ikonlar ile istenilen ayarlar kolayca yapılabiliyor. Bebeklerin ateşini, sütün veya banyo suyunun sıcaklığını ölçen cihaz

Ürünün teknik özelliklerine kısaca bakacak olursak:

1 saniye içerisinde hızlı ölçüm
Tek kullanımlık filtre maliyetini ortadan kaldıran filtresiz tasarım
Vücut ve yüzey sıcaklığı ölçme
Sesli uyarı
9 ölçüm hafızası
Otomatik kapanma
C-F seçenekleri

HER ATEŞ ÖLÇERE GÜVENMEYİN

Piyasada satışa sunulan pek çok ateş ölçer bulunuyor. Ancak bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ürün olması hayati bir önem taşıyor. Çocuk sağlığının doğru ve güvenilir takibinin sağlanması için satın alacağınız ürünü sorgulamanız gerekiyor. Hatta bunun için internet üzerinden açılan bir sorgulama sayfası da yer alıyor.

Herkesin erişimine açık olan Ürün Takip Sistemi isimli sorgulama sayfasından ateş ölçerlerin kaydı hakkında bilgi alabilirsiniz. Sorgulama yapmak için birincil ürün numarasını, firma adını ve marka adını kullanabilirsiniz. Bu sorgulamayı ürünü almadan önce mutlaka yapın.

Kaydı olmayan ürünlerin satışı başta çocukların olmak üzere kullanan herkesin sağlığını tehlikeye atma potansiyeline sahip. Kanunen bu ürünlerin satışı yasak olmakla birlikte ürünlerin ithalatını ve satışını yapan firmalara cezai yaptırım uygulanıyor. 

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