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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.08.2019 - 06:57, Son Güncelleme:

Baykar 'uçan araba' için Ar-Ge çalışmasına başladı

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Baykar 'uçan araba' için Ar-Ge çalışmasına başladı

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, otomotiv sektöründe trendin elektrikli ve sürücüsüz otonom araçlara yöneldiğini söyleyerek, Baykar olarak kendilerinin de bu alanda Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, otomotiv sektöründe trendin elektrikli ve sürücüsüz otonom araçlara yöneldiğini, dünyanın bu alandaki yeni hedefinin "uçan arabalar" olduğunu, Baykar olarak kendilerinin de bu alanda Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geleceğe hazırlanma yarışında, dünyanın yeni hedeflerinden uçan arabalar konusunda, Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Haluk Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Otomotiv sektöründe trend, elektrikli araçlar ve sürücüsüz otonom araçlara yöneldi. Artık dünyanın bu alandaki yeni hedefi, 'uçan arabalar.' Bu, geleceğe hazırlanma yarışı... Biz de Baykar olarak bu alanda Ar-Ge çalışmalarına başladık.

Son 10 yılda 130 farklı elektrikli dikey iniş-kalkış konsepti geliştirildi. Dünyada halen bu alanda çalışan 200'e yakın teknoloji girişimi mevcut. Airbus'tan Boeing'e kadar birçok büyük şirket ve teknoloji girişimi geleceği kaçırmamak için şimdiden hazırlanıyor. Bugüne kadar girişim sermayeleri bu alana 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Burada platformdan daha çok yazılım, elektronik, aviyonik sistemler, güç sistemleri ve yapay zeka ön plana çıkıyor.

Türkiye olarak şimdiden Ar-Ge çalışmalarına başlarsak 10 yıl sonra bu alanda dünyada söz sahibi ülkelerden biri olabiliriz. Aksi takdirde montaj ve ithalat kaderimiz olur. Bayraktar TB2 SİHA'ları üretirken de aynı yolu izledik. 2000'li yılların başında hedef koyarak Ar-Ge ve üretim çalışmalarına başladık. Şimdi kendi sınıfında operasyonel olarak dünyanın en iyi SİHA'sını üretiyor ve birçok ülkeye ihraç ediyoruz.

Aynı gerekçelerle gençlerimizin bu teknoloji yarışında geri kalmamaları ve gelecekte söz sahibi olabilmeleri için Teknofest bünyesinde Uçan Araba Tasarım Yarışması yapıyoruz. Türkiye'nin araştıran, geliştiren ve üreten bir gençlikle zirvede yerini alacağına inanıyoruz."

Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkesi ve insanlık için çalışan, servetini değil katma değeri büyütme odaklı, sermayeyi para olarak görmeyen, en büyük kıymetin insan olduğunu bilen girişimci ve sanayicinin de sahada yerini daha güçlü alacağını vurguladı. 

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