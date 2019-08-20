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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
20.08.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor

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Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport ile Baykar Savunma arasında kurulan ortak şirket yeni nesil İHA “Akıncı”yı geliştirecek.

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom, Baykar Savunma ile kurulan ortak şirketin ilk projesinin yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) “Akıncı” olacağını açıkladı.

Ukroboronprom’dan yapılan açıklamada, şirkete bağlı Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport ile Türk savunma sanayi şirketi Baykar Savunma arasında kurulan ortak şirketin ilk proje üzerinde çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin, ilk projenin yeni nesil “Akıncı” İHA’sı olduğunu belirterek, “Yeni nesil saldırı İHA’sı Akıncı, 21’inci yüzyıl çatışmalarının gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor ve öncelikle Türk ve Ukrayna ordusunun donatılmasına yönelik olacak.” dedi.

Akıncı’nın, konvansiyonel uçaklarda bulunan silahlarla yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştireceğine işaret eden Bukin, “Yüzlerce kilogram ağırlığında ağır mühimmatlar kullanılabilecek.” ifadesini kullandı.

Yeni nesil “ağır İHA” sınıfına ait Akıncı, 1 ton ağırlığında silahlar taşıyarak, 12 kilometrelik irtifaya çıkıp 24 saat süren uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Akıncı, güdümlü füzelerin yanı sıra konvansiyonel ve yüksek hassasiyetli bomba taşıma özelliğine sahip.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden geçen hafta yapılan açıklamada, Baykar Savunma ile Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu bildirilmişti.

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