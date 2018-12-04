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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.12.2018 - 08:16, Son Güncelleme:

Battlefield V için çok önemli GeForce güncellemesi

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Battlefield V için çok önemli GeForce güncellemesi

Nvidia ve EA ortak bir çalışmaya imza atarak, Battlefield V kapsamında ışın izleme teknolojisinin performansını yüzde 50 oranda artıracakları bir güncelleme yayınladı.

Battlefield 5 Tides of War Chapter 1: Overture güncellemesi, Battlefield V için getirdiği yeni içeriklerle birlikte DXR ışın izleme performansında çok önemli bir artış sağlıyor. GeForce oyuncuları, yeni Game Ready sürücüsü ile daha iyi Battlefield V deneyimine kavuşuyor.

Battlefield 5, 14 Kasım’da, DXR’nin ilk sürümü oyun içi bir yama ile kullanıma sunulduğunda DXR ışın izleme teknolojisini kullanan ilk oyun oldu. O zamandan beri, Battlefield 5’deki DXR ışın izlemesini hızlı bir şekilde optimize etmek için EA ve DICE ile yakın bir şekilde çalışan NVIDIA, yeni güncellemeyle birlikte %50’ye varan performans artışı sağlıyor.

– GeForce RTX 2080 Ti oyuncuları artık Ultra kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

– GeForce RTX 2080 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1440p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

– GeForce RTX 2070 oyuncuları artık Medium kaliteye ayarlanmış DXR ışın izleme ile 1080p çözünürlükte +60 FPS’ye ulaşabilecekler.

DICE’ın resmi yama notlarında da yer alan optimizasyonlar, aşağıdakileri değişiklikleri içeriyor:

– DXR ışın izlemeyle oyun oynarken kararlılık iyileştirmeleri yapıldı.

– Işın izleme uygulamasının çeşitli bileşenlerinin performansı geliştirildi.

– Yaprak ve bitki örtüsünde geliştirilmiş ışın izleme performansı.

– Uygulanabilir olduğunda Genel ışın izleme kalitesini artırmak için, çerçeve arabelleği verilerini kullanma.

– Işın izlemeli sahnelerden hareketsiz geometri kaldırıldı.

– Hatalı bir şekilde ayarlanan Medium seviye DXR ayarı düzeltildi.

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