Battlefield 1 oynamak isteyenlere müjde! Bedava oldu...
EA Origins üyelerine sunduğu 10 saatlik Unravel 2'nin deneme sürümünden sonra 15 Euro'luk Battlefield DLC'yi de ücretsiz yayınladı.
Battlefield 1'in Turning Tides DLC'sisi oyunculara Gelibolu Savaşı'nı gösteriyor. Oyuncular oyunun bu sürümünde savunma yapan Osmanlı Devleti'ni ya da taarruz cephesindeki İngiliz güçlerini seçebiliyor. Oyunun bu DLC'si Origin üzerinden 14,99 Euro fiyat ile satılıyordu. Şimdi ise Turning Tides DLC'sini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Siz de oyunun DLC sürümünün Origin sayfasından oyunu kütüphanenize ekleyerek oynayabilirsiniz. Ancak Battlefield 1 oyununa sahip değilseniz karşınıza BF1 oyununa sahip olmadığınıza dair bir hata ekranı çıkacaktır.
İsterseniz hata ekranından “Continue without Battlefield 1” butonuna tıklayarak sadece DLC’yi de indirebilirsiniz.
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