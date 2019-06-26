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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.06.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Battle for Azeroth: Rise of Azshara güncellemesi yayında!

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Battle for Azeroth: Rise of Azshara güncellemesi yayında!

Dünyanın tartışmasız bir numaralı online oyunu olan World of Warcraft'a yepyeni bir güncelleme geldi. Rise of Azshara ismini taşıyan bu güncelleme oyuna bakın neler getiriyor?

World of Warcraft: Rise of Azshara isimli 8.2 güncellemesi bugün yayınlandı. Büyük bir güncelleme olması dolayısıyla oyuna da pek çok şey beraberinde getiren olan Rise of Azshara, özellikle Heart of Azeroth ve Azerite Armor ilerleme sisteminden bunalan oyunculara ilaç gibi gelecek. Oyun, bu güncellemeyle daha eğlenceli ve kolay bir hale gelecek.

Rise of Azshara ile uzun süre uğraşmak zorunda kalmadan başarımlar elde edilebiliyor. Örneğin uçma özelliği, bir dizi yeni ekipmanlar ve yeni zırhlar da oyuncuların elinin altında olacak. 9 Temmuz’da 3. Sezon, Azshara’s Eternal Palace yağmasıyla başlayacak ve PVP rütbe sistemine sıfırlama gelecek.

Battle for Azeroth: Rise of Azshara güncellemesi yayında

Battle for Azeroth'un yeni içeriği Rise of Azshara'da Heart of Azeroth sistemine "Essences" eklenmesi, Nazjatar ve Mechagon adında keşfedilecek iki yeni bölge, taurenler ve gnome'lar için Heritage Armor, yeni Benthic eşyaları, oyuncuları Azshara's Eternal Palace'ın (Azshara'nın Sonsuzluk Sarayı) derinliklerine götürecek tüyler ürpertici bir raid gibi pek çok özel içerik de karşınızda olacak.

Güncellemeyi Battle.net üzerinden oyun konsolunu kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

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