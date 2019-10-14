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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Bankacılık truva atı Casbaneiro, kripto para hırsızlığı yapıyor

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Bankacılık truva atı Casbaneiro, kripto para hırsızlığı yapıyor

Siber güvenlik kuruluşu ESET, kripto para cüzdanlarını hedefleyen yeni bir truva atını tespit etti. E-posta yoluyla bulaşan Casbaneiro truva atı, kullanıcıları yazılım güncellemesi ya da acil kredi kartı bilgisi talebiyle kandırıyor. Bilgileri elde ettikten sonra da kripto para cüzdanlarından kripto para çalmaya çalışıyor. Casbaneiro, ustaca gizlenmesiyle öne çıkıyor.

ESET, Latin Amerika’daki bankacılık truva atlarını incelediği bir süreçte Casbaneiro zararlı yazılım ailesini keşfetti. ESET araştırma ekibinin paylaştığı bilgiye göre Casbaneiro, benzer işleve sahip Arnavaldo zararlı yazılım ailesiyle ilişkili görünüyor. Her iki zararlı yazılım ailesi de aynı şifreleme algoritmasını kullanıyor ve benzer e-posta aracıyla dağıtılıyor. Casbaneiro, özellikle Brezilya ve Meksika’da bankacılık uygulamalarına odaklanıyor.

Yazılım güncellemesi öne sürerek parola-şifre istiyor

Casbaneiro, sahte açılır pencereleri ve formları kullanarak sosyal mühendislik teknikleriyle kişileri kandırmaya çalışıyor. Genelde yazılım güncellemesi, kredi kartı ya da banka hesap bilgileri gibi acil veya gerekli bir işlem öne sürülerek, bu bilgilerin - aslında sahte olan - sayfalara girilmesi talep ediliyor.

Ekran görüntüsü alıyor

Casbaneiro, bu sayede kurbanın cihazına sızdıktan sonra, ekran görüntüleri almak, çeşitli bankacılık sitelerine erişimi kısıtlamak ve tuş vuruşlarını loglamak üzere arka kapı komutlarını kullanıyor.

Ustaca gizleniyor, YouTube’u da kullanıyor

Casbaneiro'nun en ilginç yönlerinden biri de, operatörlerinin C&C sunucusunun etki alanını ve bağlantı noktasını gizleme çabaları. C&C sunucusu; Google Dokümanları'nda depolanan çevrimiçi belgelere veya meşru kurumları taklit eden sahte web sitelerine gömülmüş. Bazı durumlarda ise C&C sunucusunun etki alanları YouTube'da depolanan çeşitli videoların açıklamalarında gizlenmiş.

Kripto para cüzdanları için ‘ESET Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması’

Online finansal işlem yapılan her cihazın mutlaka güvenlik yazılımlarıyla korunması gerekiyor. ESET, kendi yazılımlarında daha 2015 yılında güvenli online finansal işlemler için ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması’nı aktifleştirmişti. Bu modüle 2018 itibarıyla kripto para cüzdanları da eklendi. Kullanıcılar, web tabanlı kripto para cüzdanlarını ziyaret ettiklerinde ESET, sayfayı algılıyor ve finansal işlemlerin güvenli ortamda yapıldığını doğruluyor.

Disney ile Hitachi Vantara arasında sürpriz işbirliğiHitachi Vantara ile Disney arasında sürpriz bir işbirliği açıklandı. Disney, Florida'da bulunan Walt Disney World Resort ile Kaliforniya'daki Disneyland özelinde artık sensörler aracılığıyla ziyaretçileri yakınen takip edecek, ziyaretçilerin etkileşimini analiz edip Disney'e sunacak. Böylece Disney, merkezinde bulunan makinelerin arızalanma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilirken, ziyaretçilerin sevdikleri oyun makinelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
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