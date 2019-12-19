Bakan Turhan: Test izinleriyle 5G deneyimi kazanmayı amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'nın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin dünyanın farklı coğrafyalarından temsilcileri bir araya getirdiğini söyledi.

Turhan, 17 ülkeden 19 takımın yarışacağı ve 87 katılımcıyla icra edilecek tatbikatın 2 gün boyunca devam edeceğini ifade ederek, "Bu süre içinde katılımcı ülkelerden oluşan takımlar zafiyetleri ve zararlı yazılımları tespit edip gerekli önlemleri en hızlı şekilde alabilmek için zamana karşı amansız bir mücadele sergileyecekler." diye konuştu.

Tatbikatın 20 Aralık'ta sona ereceğini belirten Turhan, aynı gün düzenlenecek törende, dereceye giren takımların duyurulacağını bildirdi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayal dahi edemeyecek hızda, kalite ve verimliliği katlayarak ilerlediğine dikkati çeken Turhan, bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 2023 vizyonuna uygun olarak çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Turhan, yerli ve milli kavramlarının çok değerli olduklarına işaret ederek, "Bakanlık olarak sektör paydaşlarını da işin içine dahil ederek, teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olma yolundayız. Katma değeri yüksek, yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de genişbant abone sayısının 75,3 milyona ulaştığını, genişbant penetrasyon oranının yüzde 92 civarında olduğunu vurgulayan Turhan, mobil genişbant internet abone yoğunluğunun ise yüzde 75 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Ülke genelinde yaklaşık 45 milyon e-Devlet kullanıcısının bulunduğunun altını çizen Turhan, e-Devlet üzerinden 636 kuruma ait 5 binin üzerinde hizmetin sunulduğunu anlattı.

"3,1 milyon fiber aboneye sahibiz"

Turhan, 5G ve fiber altyapılara yönelik çalışmaların devam ettiğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"2020 yılı içinde, başta İstanbul Havaalanı olmak üzere, işletmecilerimize belirli lokasyonlarda verdiğimiz test izinleri ile 5G deneyimi kazanmayı amaçlıyoruz. Ülkemizde 2010'dan itibaren verilmeye başlanan fiber genişbant hizmetinde son yıllardaki yıllık büyüme ortalaması yüzde 20 düzeylerinde gerçekleşmektedir. Bugün itibarıyla 3,1 milyon fiber aboneye sahibiz. Abone sayılarındaki bu gelişmeye uygun olarak altyapıda aynı şekilde gelişim göstermiştir. Bu kapsamda, 2015 yılı ilk yarısında 9 milyon olan erişilen hane sayısı, bugün itibarıyla 14 milyonu aşmış ve son 4 yılda yüzde 55 dolayında artış olmuştur. Ayrıca bu dönemdeki fiber altyapı uzunluğumuz da yüzde 40 artarak 371 bin kilometreyi geçmiştir. Önümüzdeki dönemde, fiber altyapıların kurulumlarının daha da hızlanması ve kolaylaşması için ilgili paydaşlarla teknik ve hukuki çalışmalarımız devam edecek."

"Altyapılar daha fazla hedef olmaya başladı"

Turhan, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zeka gibi kavramların insan hayatında daha fazla yer edindiğini belirterek, giderek daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı hale gelen altyapıların siber saldırganların daha fazla hedefi olduğunu söyledi.

Bugün ülkeler, kurumlar ve kişilere, farklı yöntemler kullanılarak, çok sayıda siber saldırı yapıldığına dikkati çeken Turhan, kişisel verilerin ele geçirilmeye çalışıldığını, kişisel ve kurumsal bilgisayarlar ile sistemlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Siber saldırganların, siber uzayda günden güne daha karmaşık, etki seviyesi artan küresel ölçekli faaliyetler yürüttüğünü anlatan Turhan, "Bu durum bireylerin, kurumların, hatta aynı anda birden fazla ülkenin etkilenmesine neden oluyor. Bu bakımdan siber güvenlik konusunun ciddiye alınması gerekiyor. Aynı zamanda siber güvenlikte oluşabilecek güvenlik zaafını saldırganların gözüyle görmeye çalışıp önceden tedbir almak çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 5 siber güvenlik tatbikatı düzenlendiğini belirten Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'nın, olay müdahale kabiliyetlerinin ve hazırlık seviyelerinin artırılması, siber risklerin ve etkilerinin ortak anlayışla ele alınması ve siber tehditlerin azaltılması adına önemli olduğunu kaydetti.

Artık bilgi ve iletişim çağında yaşandığını dile getiren Turhan, insanların hayatını kolaylaştırmak, zamanı daha iyi değerlendirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Turhan, saldırı ve savunma ekiplerinin yer aldığı tatbikata katılan ülkelerin, bu konudaki kabiliyetlerini geliştireceklerini ve gerçek hayatta yaşanacak tehditlere karşı ekiplerin yetiştirileceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra tatbikatı başlatan Turhan, ülke takımlarıyla sohbet etti ve onlara başarılar diledi.