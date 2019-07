'Avrupa'nın ilk 5 akıllı telefon markasından biriyiz'

HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener

Türkiye pazarında Nokia'nın durumu nasıl?



HMD Global olarak Avrupa, MENA ve Rusya’da ilk 5 akıllı telefon markası arasına ismimizi yazdırmayı başardık. 2017 yılından bu yana ürünlerimizi getirmeyi sürdürdüğümüz Türkiye’de de benzer bir başarıyı elde edeceğimizi düşünüyoruz.



Bu yılın başında Turkcell ile iş ortaklığımız çerçevesinde Nokia 3.1 ve Nokia 5.1 Plus akıllı telefonlarımızı tüketicilerle buluşturduk ve gördüğümüz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Çok kısa süre içerisinde yeni ürünlerle farklı fiyat bantlarında tüketicilerimize ulaşmayı planlıyoruz.



Telefon sektöründe bu yıl neler bekliyorsunuz? Sizce telefonlar nasıl değişecek? Neler göreceğiz?



Telefon sektörü rekabetle şekilleniyor ve çok hızlı değişiyor. Çok kısa süre önce çentikli ekranıyla birçok telefon öne çıkarken, şimdi çentikli ekranlar da geride kalmaya başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren ülkemizde de hayatımıza girmesi beklenen 5G ile birlikte akıllı telefonların uzun süreli kullanımı için pil ömürleri, veri indirme ve yükleme hızları önem kazanacak.



Nokia 3.1 Plus



Mobil güvenlik tehditlerinin artacağı bir döneme girdik. Sektördeki raporlara göre geçtiğimiz yıl önceki yıla kıyasla 2 kat artış yaşandı mobil saldırılarda. Aslına bakarsanız mobil bankacılık ve finansal işlemlerin yoğunlaşması ve kurumsal hayatta mobil cihazların daha fazla yer almasıyla bu saldırıların artması kaçınılmaz olacak. Burada sürekli güncellenen ve güvenlik yamalarını düzenli olarak alan telefonlar öne çıkarak tercih edilmeye başlanacak.



Ayrıca Türkiye’deki vergi düzenlemeleri nedeniyle fiyatları oldukça artan üst segment akıllı telefonların pazarında bir daralma ve daha uygun fiyatlı giriş ve orta segmentteki ürünlere doğru geçiş olacağını öngörüyoruz. Tüketiciler ağırlıklı olarak 1500 ila 2500 TL bandında ürünlere yöneliyor ve uzun süre kullanabileceği telefonlar talep ediyorlar.



Bununla birlikte birden fazla kameranın artık norm haline geldiği bir dönemden geçiyoruz. Biyo-kimlik okuyucuların daha da hızlı sonuç verdiği, teknolojinin daha da oturduğu bir yapı gözlemliyoruz. Ekran teknolojilerinin gelişimiyle birlikte katlanabilir telefonların da gündeme geldiği görüldü. Henüz bazı teknolojilerin yaygınlaşması ve kullanımında sorunsuz döneme geçilmesi için erken olsa da HMD Global olarak tüm yenilikleri yakından takip ediyor ve uyguluyoruz.





Nokia 5.1 Plus



Nokia'nın akıllı saat tarafında bir çalışması bulunuyor mu?



Şu anda herhangi bir akıllı saat çalışmamız bulunmamakla birlikte hem giyilebilir hem de diğer teknolojileri yakından takip ediyoruz.



Türkiye'de telefon fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Türkiye’de telefon fiyatları kurdaki dalgalanmalar ve vergilendirmedeki düzenlemeler nedeniyle diğer pazarlardaki alım güçlerine kıyasla tüketicilere yüksek gelebilir. Bu nedenle pazarda daha uygun fiyata daha uzun süre kullanılabilecek telefonlara talep olduğunu görüyoruz. Bu sebeple her zaman güncel kalan ve dayanıklı donanımıyla öne çıkan Nokia akıllı telefonlara ilginin her geçen gün arttığını gözlemliyoruz.



Google ile işbirliği Nokia markasına nasıl bir vizyon kazandırdı. Bu işbirliğiyle ilgili beklenti ve hedefleriniz nedir?



Google’ın en önemli akıllı telefon üreticisi iş ortaklarından biri olmak, Nokia sahiplerine en iyi akıllı telefon deneyimini yaşatmamıza olanak tanıyor. 2 yıl boyunca işletim sistemi, 3 yıl boyunca da her ay güvenlik yamalarını hiç olmadığı kadar hızlı şekilde tüketicilerle buluşturuyoruz. Bu sayede 2 yıl önce satın aldıkları telefon dahi en güncel işletim sistemiyle üstün performans sunmaya devam ediyor. Son 2 yılda 300’den fazla aylık güvenlik güncellemesine yer verdik. Neredeyse tüm telefon portföyümüz Android 9 Pie işletim sistemine yükseltildi ve diğer üreticilerden ortalama 2 kat daha hızlı güncelleme alıyoruz.



Bu kadar yakın ilişki içerisinde bulunduğumuz Android üreticisi Google ile çalışmak birçok fayda sağlıyor. Sektörün en yaygın işletim sistemini kullanmak ekosistemdeki tüm yazılım dünyasına da entegre olmamızı sağlıyor. Google’ın kurumsal düzeyde önerdiği 15 ürün ile Nokia telefonlar bu alandaki en geniş portföye sahip olan akıllı telefon markası olma özelliği taşıyor. Ayrıca Nokia 8.1, Android Geliştirici Programı’nın da bir parçası olarak Android Q üzerinde denenmesine olanak tanıyor.



Android dünyasının sağladığı yenilikler ve Nokia akıllı telefonların sunduğu dayanıklı yapı, insanların her yıl bir telefon değiştirmesinin önüne geçecek yenilikleri sunuyor. 2017 yılında Türkiye’de piyasaya sürdüğümüz Nokia akıllı telefon modelleri, bugün Android 9 Pie işletim sistemine ilk geçen telefonlar arasında yerlerini aldılar. Bu nedenle kullanıcılar yeni bir telefon almak yerine, sahip oldukları Nokia akıllı telefon ile en güncel Android deneyimini yaşayabiliyorlar. Bu da uzun süreli kullanım avantajlarının yanı sıra bütçe dostu bir yaklaşım getirerek tasarruf fırsatı sunuyor. Biz HMD Global olarak tüketicilerin boşa harcama yapmasının önüne geçmek için uzun süreli sürdürülebilir ürünler tasarlıyoruz.