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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Avrupa İş Ödülleri’nde 'Türkiye Şampiyonu’ ilan edildi

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Avrupa İş Ödülleri’nde 'Türkiye Şampiyonu’ ilan edildi

Bilkom, Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından biri olan ve ‘İş dünyasının Oscarı’ kabul edilen Avrupa İş Ödülleri’nde (EBA), ‘Kişisel Gelişim ve Çalışma Ortamı’ kategorisinde 'Türkiye Şampiyonu’ ilan edildi.

Bilkom, Avrupa’nın en büyük kurumsal yarışması olan Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards – EBA) ‘Kişisel Gelişim ve Çalışma Ortamı’ kategorisinde Türkiye adına ‘Ulusal Şampiyon’ ilan edildi. Avrupa İş Ödülleri'nin kazananları, 50 kişilik seçkin bir jüri tarafından yapılacak değerlendirme ve halk oylaması sonucunda 4 Aralık’ta Varşova'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Avrupa kurumsal camiasında işletme mükemmelliğini ve en iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Avrupa İş Ödülleri’nde, Bilkom, 33 ülkeden 120 bini aşkın şirket arasından yarışmanın ikinci turuna katılmaya hak kazandı. Büyük önem verdiği dijital dönüşüm projelerinden ‘Virtual Workplace (Sanal İşyeri)’ ile bu başarıyı elde eden Bilkom, bu kategoride Avrupalı rakipleriyle yarışmaya hak kazanan tek Türk şirketi oldu. 

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, Bilkom’un ‘Ulusal Şampiyon’ seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Avrupa’nın en dinamik şirketlerinin vitrini olarak kabul edilen bu seçkin organizasyondaki başarımız, insanı odak noktasına alan dijital dönüşüm çalışmalarında doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi… Şimdi bir sonraki aşamayı bekliyoruz” dedi.

 

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