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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
27.04.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Avengers: Infinity War telefonları kasıp kavuruyor

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Avengers: Infinity War telefonları kasıp kavuruyor

Marvel'in telefonları kasıp kavuran oyunu Marvel Future Fight'a yepyeni bir güncelleme geldi. Güncelleme, beraberinde bugün vizyona giren Avengers Infinity War hikayesini oyuna taşıyor.

Marvel Stüdyoları’nın Avengers: Infinity War filminin gösterime girmesiyle birlikte, dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corporation, bugün MARVEL Future Fight oyunu için Sonsuzluk Savaşı filmi temalı güncellemesini yayınladı.

Güncelleme, Kaptan Amerika, Demir Adam, Örümcek Adam, Kara Dul, Groot, Thor, Kış Askeri, Corvus Glaive, Proxima Midnight ve Thanos'un kendisi de dahil olmak üzere Süper Kahramanlar Süper Kötüler için yeni filmden esinlenen kostümler ekledi. Aynı zamanda Sanctum Sanctorum, Wakanda ve Titan gibi filmden karakterlerin ve yeniden yaratılan yerlerin yer aldığı üç yeni aşamayı tanıtan yeni bir film temalı Efsanevi Savaş da oyunda açıldı.

En son oyun güncellemesi ayrıca oyuncuların karakterlerini geliştirmeleri ve seviyelerini yükseltmeleri için yeni yollar ekliyor. Bazı karakterler, oyuncuların Baş Düşman içeriğini temizleyerek Potansiyeli arayabileceği ve açabileceği Potansiyel işlevine sahip. Bu Potansiyelin Geliştirilmesi, oyuncuların ekipman geliştirme seviyesiyle birlikte karakterin maksimum seviyesini artırmasına izin veriyor. Karakter maksimum seviyeye ve maksimum ekipman seviyesine ulaştığında, ek değerler ve yeni yeteneklerin kazanılabildiği Kategori-3'e ilerletebilir.

Dahası, Baş Düşman içeriğine, Baş Düşman aşamalarını temizleyerek Baş Düşman içeriğinde kullanabilecekleri ilave bir iyileştirme etkisi almak için Akın Seviyesini artırabilecekleri yeni bir “Akın Seviyesi” sistemi eklenmiştir. Üstün Baş Düşman Modu içeriği de bir baş düşman olarak eklenen Proxima Midnight (Marvel Stüdyolarından Avengers: Sonsuzluk Savaşı) ile yeni bir bölüm eklenerek yenilendi.

Menü konsolidasyonu, tasarım iyileştirmeleri ve hızlı menü ekleme gibi diğer iyileştirmeler de kolaylık sağlamak için yapıldı.

“Marvel Stüdyoları’ndan Avengers: Infinity War filminin gösterime girmesi ve filmden esinlenen özel oyuniçi içeriğin oyuna eklenmesinden inanılmaz heyecan duyuyoruz,”, diyen Netmarble Global CEO'su Seungwon Lee, “MARVEL Future Fight oyuncularının bu güncellemede hazırladığımız içeriğin tadını çıkarmaya devam etmesini umuyoruz”, diye ekledi.

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