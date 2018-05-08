Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvel'in kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
08.05.2018 - 07:20, Son GÃ¼ncelleme:

Avengers: Infinity War öncesi Marvel'in kötüden iyiye tüm filmleri

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Avengers: Infinity War öncesi Marvel'in kötüden iyiye tüm filmleri

GeÃ§tiÄŸimiz ay vizyona Ã§Ä±kan Avengers: Infinity War herkes tarafÄ±ndan Ã§ok sevildi. Ancak bu film hariÃ§ MCU evreninde 18 film daha bulunuyor. Ä°ÅŸte en iyiden en kÃ¶tÃ¼ye Marvel filmleri!

Marvel evreni uzun yÄ±llar boyunca Infinity War filmine hazÄ±rlandÄ±. Bu hazÄ±rlÄ±k sÄ±rasÄ±nda 18 adet film Ã§ekildi. Bu filmlerden bazÄ±larÄ± izleyenleri bÃ¼yÃ¼lerken, bazÄ±larÄ± ise istenileni saÄŸlayamadÄ±. Bizde sizler iÃ§in bu filmleri kÃ¶tÃ¼den, iyiye ÅŸeklinde sÄ±raladÄ±k.

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Iron Man 2

Ä°lk filmden 2 yÄ±l sonra gelerek bu denli kÃ¶tÃ¼ performans gÃ¶stermesini kimse beklemiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ izleyenler ilk filmi oldukÃ§a Ã§ok beÄŸenmiÅŸti. Bu filmde kÃ¶tÃ¼ karakterde tam olarak izleyiciler ile baÄŸlantÄ± kuramadÄ±. Ancak bu film Marvel'Ä±n sistemi oturttuÄŸu dÃ¶nemden Ã¶nce Ã§ekildi. Yani Ã§ok fazla da yÃ¼klenmemek gerekiyor.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

The Incredible HulkÂ 

Iron Man'in ilk filminden sonra gelen Iron Man 2 ve The Incredible Hulk Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir performans sergiledi. O zamanlar Hulk'Ä± oynayanÂ Edward Norton'Ä±n da Ã§ok iyi bir performans sergileyememiÅŸti. Yinede Iron Man 2'de olduÄŸu gibi bu filme de fazla yÃ¼klenmemek gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Marvel ÅŸuan ki filmlerinde kullandÄ±ÄŸÄ± sistemi henÃ¼z tam olarak oturtamamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Hulk karakterinin Ã§izgi romanda da Ã§ok gÃ¼zel fazla hikayesi bulunmuyor.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Thor

AslÄ±nda bakarsanÄ±z ilk Thor filmi hiÃ§ de kÃ¶tÃ¼ deÄŸil. Sadece filmde Loki, Thor'un Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ durumdaydÄ±. AyrÄ±ca Thor gÃ¼Ã§lerini daha sonradan kazansa da burada Ã¶lÃ¼mlÃ¼ biriydi. AyrÄ±ca bu filmdeki Thor karakteri de fazlasÄ±yla ciddi bir karakterdi. Åžu an gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z o neÅŸeli Thor'dan eser yoktu.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Avengers: Age of Ultron

Bu film Ã§ok gÃ¼zel bir film olabilirdi. Åžuan Infinity War ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±yor olabilirdik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ konsepti ve kÃ¶tÃ¼sÃ¼ oldukÃ§a gÃ¼zeldi. Ancak istenilen baÅŸarÄ±lamadÄ±. Filmde Tony Strak ve Bruce Banner tarafÄ±ndan bir yapay zeka yaratÄ±lÄ±yor. Bu yapay zeka kÃ¶tÃ¼ tarafa geÃ§erek insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmek istiyor. AyrÄ±ca bu film Captain America: Ciwil War'a bir hazÄ±rlÄ±k oldu.

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Captain America: The First Avenger

Filmde Captain America'nÄ±n doÄŸuÅŸunu izliyoruz. Ä°kinci dÃ¼nya savaÅŸÄ± zamanlarÄ±nda geÃ§en filmi herkes propaganda olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak film, Tesseract, Captain America'nÄ±n hikayesi ve romantizmin bir karmasÄ±ydÄ±.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Thor: The Dark World

Thor ve Loki iliÅŸkisinde bu filmde daha derinlere iniyoruz. Loki'de New York'ta yaptÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± biraz piÅŸman olmuÅŸa benziyor. Bu yÃ¼zden Thor ona karÅŸÄ± bir empati kuruyor. Filmin kÃ¶tÃ¼ karakterleri ise Thor'un annesini Ã¶ldÃ¼renler. Thor bu filmde annesini Ã¶ldÃ¼renler ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Ant-Man

Film'de Hank Pym'in Ant-Man olmamasÄ± hayranlarÄ± zaten oldukÃ§a Ã§ok Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼. AyrÄ±ca fimin senaryosu, gÃ¶rsel efektleri ve mizahÄ± da istenilen dÃ¼zeyde olmayÄ±nca film hayranlar tarafÄ±ndan Ã§ok fazla beÄŸenilmedi. Ant-Man'in devam filmi Ant-Man and Wasp Temmuz ayÄ±nda vizyonda olacak. Belki bu film ile ilk filmindeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± telafi edebilir.

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Captain America: Ciwil War

BirÃ§ok kiÅŸinin beÄŸenmesine raÄŸmen bence filmin bazÄ± yÃ¶nleri oldukÃ§a eksikti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ filmde ki duygusal sahneler baÅŸarÄ±lÄ± yansÄ±tÄ±lamamÄ±ÅŸ. Filmde Tony Stark ve Steve Rogers birbirlerine ters dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Biri devlet denetimi altÄ±na girmek isterken diÄŸeri ise girmek istemiyor. Bu yÃ¼zden kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n arasÄ±nda bir iÃ§ savaÅŸ baÅŸlÄ±yor.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Spider-Man: HomecomingÂ 

Spider-Man'in ilk Ã¶nce telif haklarÄ± Sony'de bulunuyordu. Sony Spider-Man evreni oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Ancak bunda baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ± ve Marvel ile anlaÅŸtÄ± ve bu sayede bizde Spider-Man'i diÄŸer karakterler ile gÃ¶rebildik. Hayranlar tarafÄ±ndan beÄŸenilse de eski Spider-Man'i Ã¶zleyenler de bulunuyor.

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Guardians of the Galaxy 2

Guardians of the Galaxy 2'de Star Lord'un babasÄ± ile tanÄ±ÅŸÄ±yoruz. Film her ne kadar abartÄ±lsa da Ã¶ncekine gÃ¶re daha baÅŸarÄ±sÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Bu filmde duygusal sahneler, Star Lord'un babasÄ± ile olan baÄŸÄ± iyi yansÄ±tÄ±lamamÄ±ÅŸ. Ancak mizah seviyesi ilk filmle yarÄ±ÅŸÄ±r seviyede ve karakterlerin birbirleri ile olan baÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¼Ã§lendiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Iron Man 3

Bu filmin baÅŸarÄ±sÄ± aslÄ±nda oldukÃ§a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸuan izlediÄŸimiz filmlerin bÃ¶yle olmasÄ±nÄ±n tek nedeni bu film. Bu filmde yapÄ±lanlar ile ÅŸu an izlediÄŸimiz dizilerin temelleri atÄ±ldÄ±. KÃ¶tÃ¼ karakter Mandarin de bu filmin iyi olmasÄ±nÄ±n nedenlerinden biri.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Doctor Strange

GÃ¶rsel aÃ§Ä±dan gÃ¼zel olmasÄ±yla ve MCU filmlerine farklÄ± bir hava getirmesi ile Ã¶ne Ã§Ä±kan film bu yÃ¼zden listenin Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda yer alÄ±yor. AyrÄ±ca Doctor Strange'i oynayan kiÅŸinin Benedict Cumberbatch olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse filmin kÃ¶tÃ¼ olma ÅŸansÄ± kalmÄ±yor.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Captain America: Winter Soldier

Captain America'nÄ±n en iyi filmi diyebiliriz. Captain America'nÄ±n kostÃ¼mÃ¼nÃ¼n tasarÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtirilerek daha gÃ¼zel bir hale getirilmiÅŸ. Filmde Captain America, Black Widow ve Falcon ile birlikte, SSCB dÃ¶neminde Ã¶zel kuvvetler iÃ§erisine yerleÅŸtirilen, Winter Soldier isimli bir adamÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Iron Man

MCU'nun ilk filmi ve en iyi filmlerinden bir tanesi. Bu film ile birlikte Ã§izgi romanda Ã§ok fazla sevilmeyen Iron Man'i bile sevdirmeyi baÅŸardÄ±lar. Bu film sayesinde MCU film evreni kuruldu diyebiliriz. Filmi herkesin izlediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ancak yinede bir hatÄ±rlatmakta fayda var. Bu filmde Tony Stark ilk Iron Man kostÃ¼mÃ¼nÃ¼ yapÄ±yor ve dÃ¼nyadaki savaÅŸÄ± sona erdiriyor.Â 

Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

The Avengers

KahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsini burada ilk defa beraber gÃ¶rdÃ¼k. Filmde kahramanlarÄ±mÄ±z toplanÄ±p New York'a yapÄ±lan bir uzaylÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Avengers Infinity War haricinde diÄŸer filmlere gÃ¶re oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± olan yapÄ±m her ÅŸeyin ilkinin gÃ¼zel olduÄŸunun bir gÃ¶stergesi olabilir.

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Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Thor: Ragnarok

Bu film resmen Thor'un yeniden doÄŸuÅŸu diyebiliriz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu filmde Thor Ã¼zerindeki o kasÄ±ntÄ±lÄ±ÄŸÄ± atarak, eÄŸlenmeye karar verdi. Hulk'un yer almasÄ±, konusu, gÃ¶rsel efektleri ve mizahÄ± sayesinde film en iyi Marvel filmlerinden biri diyebiliriz.Â 

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Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Guardians of the Galaxy

MCU'yu canlandÄ±ran filmlerden bir tanesi daha. Bu filme gidip de ben eÄŸlenmedim diyen yoktur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ filmde yer alan mizah ve karakterlerin oldukÃ§a dÃ¼zgÃ¼n yansÄ±tÄ±lmasÄ±, bu filme iyi olmaktan baÅŸka seÃ§enek bÄ±rakmÄ±yor.Â 

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Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Black Panther

Bu yÄ±l Ã§Ä±kan Black Panther filmi MCU'nun beklemediÄŸi bir ÅŸekilde yÃ¼ksek bir giÅŸe hasÄ±latÄ± elde etti. ÅžarkÄ±larÄ±, gÃ¶rsel efektleri, konusu, kÃ¶tÃ¼ karakterin insanlarÄ± etkilemesi gibi birÃ§ok unsur bu filme iyi olmaktan baÅŸka bir seÃ§enek bÄ±rakmÄ±yor.

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Avengers: Infinity War Ã¶ncesi Marvelin kÃ¶tÃ¼den iyiye tÃ¼m filmleri

Avengers: Infinity War

Marvel'Ä±n 10 yÄ±ldÄ±r hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bir filmin kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±nÄ± bekleyemezsiniz zaten. AyrÄ±ca Thanos karakterinin de diÄŸer kÃ¶tÃ¼lere oranla daha iyi olmasÄ± bu filmi en iyi Marvel filmi yapÄ±yor. Avengers: Infinity War ilk haftadan yaptÄ±ÄŸÄ± giÅŸe hasÄ±latÄ± ile de oldukÃ§a yÃ¼ksek bir baÅŸarÄ± elde etti. Ä°lerleyen zamanlarda en Ã§ok giÅŸe hasÄ±latÄ± yapan Marvel filmi olacak gibi duruyor.Â 

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