Avengers: Endgame, Titanic'i ezdi geçti
Son zamanların en çok konuşulan filmi olan Avengers: Endgame, hasılat rekoru kırdı ve Titanic'i geride bırakarak büyük bir başarı gösterdi. Filmin bir sonraki hedefi ise yılların efsanesi olan Avatar'ı geride bırakabilmek...
Avengers: Endgame, 2.2 milyar dolar hasılata ulaşarak Titanic'i geride bırakmayı başaran ilk film oldu. 12 günde bu başarıyı gösteren Avengers: Endgame, böylece en çok hasılat elde eden ikinci film oldu. İkinci haftanın sonunda 428 milyon dolarlık hasılat elde eden Avengers: Endgame, toplamda 2.188 milyon dolarlık hasılatıyla şaşırtıyor.
Titanic'i ardında bırakan filmin yeni hedefi ise 2.788 milyon hasılata sahip olan Avatar'ı alt edebilmek. Aradaki fark ise 599 milyon dolar. Yani aslında çok da kolay kapanacak bir fark değil; ancak filmin kısa sürede gerçekleştirdiği başarı dikkate alındığında imkansız da değil.
Endonezya, Malezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır, Etiyopya, Orta Doğu, Umman, Suudi Arabistan, Katar, Ukrayna, BAE, Meksika, Kolombiya, Orta Amerika ve Paraguay'da ülke çapında en çok hasılat yapabilen film olan Avengers: Endgame'in gişe macerasını 3 milyon dolarlık hasılatla kapatması bekleniyor.
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