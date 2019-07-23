Avengers: Endgame gişede Avatar'ı ezdi geçti
Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen Nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, bu haftasonundaki hasılatıyla tüm zamanların en çok gişe yapan filmi oldu. Film, 2 milyar 789 milyon 700 bin dolar hasılat yapan ve 10 yıldır rekoru elinde barındıran James Cameron'un Avatar filmini geride bıraktı.
Avengers: Endgame (Yenilmezler: Son Oyun) filmi toplamda böylece 2,7902 milyar dolar hasılat elde etmiş oldu.
Avengers: Endgame sadece gişede büyük başarı kazanmakla kalmamış, eleştirmenlerden de büyük övgü almıştı.
Hesaplamalarda, enflasyon hesaba katılmadı. Katıldığı takdirde, Avatar rekoru elinde tutuyor.
Avengers: Endgame, 1,22 milyar dolarla gösterime girdiğinde en büyük hasılatı elde film rekorunu, serinin bir önceki filmi Avengers: Infinity War'un elinden almıştı.
Endgame, Marvel'in süper kahramanlar serisinin 22'inci, Avengers serisinin ise dördüncü filmi.
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