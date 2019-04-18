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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Audi’den yeni konsept otomobil AI : ME

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Audi’den yeni konsept otomobil AI : ME

Audi, Şangay Otomobil Fuarı’nda geleceğin mega şehirleri için bir öngörü niteliğinde olan otonom ve elektrikli Audi AI:ME konseptini görücüye çıkardı. İletişim ve bilgi-eğlence sistemleri ile dikkat çeken bu konsept otomobil Audi tarafından, ev ve ofisin yanında “üçüncü yaşam alanı” olarak duyuruldu.

Audi, 2 yıl önce tanıttığı ve gelecekte uzun yolculuklar için kullanılabilecek bir konsept otomobil olan AIcon’dan sonra, şimdi geleceğin mega şehirlerinde daha kısa yolculuklar ve ulaşım için kullanılabilecek konsept otomobili AI:ME’yi duyurdu. Elektrik motorun 125 HP güç üretebildiği AI:ME’nin, fütüristik bir tasarıma sahip dış tasarımının yanı sıra içi bir lounge'u andırıyor.

Audi’den yeni konsept otomobil AI : ME

Dört kişinin rahatça oturabildiği ve oturma alanlarının yolcular tarafından diledikleri şekilde oluşturulabildiği AI:ME, 4’üncü derece otonom sürüş sağlıyor. Yani otomobil şehrin bir bölümü, otoyollar gibi izin verilen bölgelerde sürücüsüz olarak yol alabilirken, bu bölgelerin dışına çıkıldığında bir sürücüye ihtiyacı oluyor. Bu nedenle, AI:ME’de, gizlenmiş ve istenilen durumlarda ortaya çıkabilen direksiyon bulunuyor. Yolcular AI:ME’nin iç alanında yer alan tüm bilgi ve eğlence sistemlerini sesle, göz hareketleriyle veya dokunmatik ekranlardan kontrol edebiliyor.

Audi’den yeni konsept otomobil AI : ME

Audi, bu konsept otomobili ev ve ofisin yanında, üçüncü bir yaşam alanı olarak konumluyor. Bu nedenle, otonom sürüş sırasında araç içinde iyi bir yemek yemek, VR gözlükler ile video izlemek, bir konser salonu kalitesinde müzik dinlemek, meditasyon yapmak mümkün.

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