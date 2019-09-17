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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.09.2019 - 05:49, Son Güncelleme:

Atak helikopteri mobil oyun oldu

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Atak helikopteri mobil oyun oldu

İnsansız hava aracı Anka için geliştirdiği mobil oyun büyük ilgi gören TUSAŞ, bu kez Atak helikopteri için "Operasyon Atak" oyununa imza attı.

Türkiye'nin kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri Atak için mobil oyun geliştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bir dizi yenilikle ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

İlk kez geçen aylarda Paris Air Show'da tanıtımı yapılan 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli, Türkiye'de ilk kez Teknofest'te yerini alacak.

TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak.

Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergileyecek.

Daha önce Anka için mobil aksiyon oyunu "Operasyon Anka"yı geliştiren ve 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'yla eş zamanlı yayımlayan şirket, TEKNOFEST'te yeni bir oyunla teknoloji ve oyun tutkunlarının karşısına çıkacak. Atak helikopteri için geliştirilen "Operasyon Atak", festivaldeki tanıtımın ardından 18 Eylül'de erişime açılacak.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin gençlere anlatılması ve teknolojiye olan ilginin artırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle, milli araçların güç ve kabiliyetleri, oyun üzerinden deneyimlenebilecek.

Oyunda başta yerli mühimmat olmak üzere çeşitli silah sistemleriyle donatılan Atak, kullanıcısının komutlarıyla zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Oyunseverler, başardıkları görevler sonunda Atak'a yeni donanım ve kabiliyetler ekleyebiliyor.

Oyun Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilip oynanabilecek.

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
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