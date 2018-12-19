ASUS'tan Call of Duty ve Fortnite sürprizi
ASUS bilgisayarlar, oyun tutkunlarına özel Call of Duty: Black Ops 4 ve GeForce Fortnite Paketi ile geliyor. GeForce GTX 1060, 1070 veya 1070Ti ekran kartına sahip ASUS bilgisayar alanlara Fortnite Paketi verilecek. Diğer yandan 8. Nesil i7 ve i9 işlemcili ASUS Gaming ve ROG bilgisayarlarda ise Call of Duty: Black Ops 4 yanında ücretsiz gelecek.
Call of Duty: Black Ops 4 ve Fortnite, ASUS Gaming ve ROG dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda kendini gösterecek. Call of Duty: Black Ops 4, ASUS Gaming dizüstü bilgisayar, ROG dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın alanlara verilecek. Son tarih ise 30 Nisan 2019.
Fortnite deneyimi de GeForce GTX 1060, 1070 veya 1070Ti ekran kartına sahip ASUS dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda deneyimlenecek. 29 Ocak 2019 tarihine kadar alım yapanlar ise 45 dolar değerindeki Fortnite "2000 V-Papel" ve erkek Fortnite Counterattack setini edinebiliyor. Fortnite paketinin içinde 2000 V-Papel'in yanı sıra nadir bulunan "Reflex" Kıyafeti, "Pivot" Paraşüt, "Angular Axe" Kazma ve "Response Unit" Sırt Aksesuarı bulunuyor.
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