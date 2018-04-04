Asus Zoom ve Laser modellerine Android 8.0 gelmeyecek mi?

Asus'un bu söylediği telefonlardan sadece Deluxe geçtiğimiz hafta güncellemeyi aldı. Ancak Zoom ve Laser modelleri Android 8.0 güncellemesini alamadı. Konu ile ilgili uzun bir süredir bir şey söylemeyen Asus, Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Açıklamada iki cihazın güncellendiğinde büyük stabilite sorunlar yaşadığını söyledi. Bu sorunlar yüzünden Android 8.0 güncellemesinin en yakın Haziran sonunda yapılabileceğini söyledi. Ayrıca Asus açıklamasında Zoom ve Laser modellerine güncelleme gelememe ihtimali olduğunu da belirtti.