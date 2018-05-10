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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTeknoloji ASUS Zenfone 5 resmen Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı
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Teknoloji
10.05.2018 - 06:53, Son Güncelleme:

ASUS Zenfone 5 resmen Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

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ASUS Zenfone 5 resmen Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

2018 Mobil Dünya Kongresi’nde tüm dünyaya tanıttığı ZenFone 5 serisi ile kongreye damgasını vuran ASUS’un yeni telefonu ZenFone 5, bugün itibariyle Türkiye'de satışa çıkıyor. Tasarımı hayli iPhone X'e benzetilen Zenfone 5 bakın hangi özelliklerle ve fiyat etiketiyle geliyor?

ASUS Zenfone 5 bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Zenfone 5 modelinin yenilenmiş hali olan Zenfone 5 2018, yenilenmiş tasarımı ve çentikli ekranıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Asus sunumunda ‘meyvenin telefonu’ ifadesiyle sık sık Apple iPhone X‘a gönderme yaptı. iPhone X’dan daha küçük bir çentiğe sahip olan Zenfone 5 2018, daha fazla sensörü daha küçük bir alana yerleştirmeyi başarmış. Çentik kısmının sağ ve sol tarafından aşağı indirildiğinde -iPhone X’da olduğu gibi- farklı menüler geliyor. Ayrıca, çentik bölümüne basılı tutarak ikinci bildirim satırının da gelmesi sağlanmış. iPhone X’da yaşanan sorunlardan ders çıkaran Asus, çentikli ekranın sorunlara neden olmaması için önemli iyileştirmeler yaptığını belirtiyor.

ASUS Zenfone 5 resmen Türkiyede İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone X ve Zenfone 5 (2018) yan yana

Çerçeveleri sıfır noktasına indiren firma, Zenfone 5 2018 ve Zenfone 5Z modellerinde -özellikle- ön kısımda Galaxy S9 ve iPhone X’dan esinlenmiş gibi görünüyor. Telefonda kavisli bir ekran kullanıldığı ve ekranın bitişiyle birlikte cam çerçeveye yumuşak bir geçiş sağlandığı belirtiliyor.

Arka tarafında Zen tasarım anlayışını sürdüren Zenfone 5 2018, parmak izi okuyucusunu merkezine alan bir görsel efekte sahip. Parmak izi okuyucusunun sol tarafında ise çift kamera ve led flaş yer almakta.

Asus, geçtiğimiz sene ‘We Love Photo’ sloganını benimsemiş ve tüm telefonlarında kamerayı öne çıkarmaya başlamıştı. Bu durum tanıtılan 3 Zenfone modeli için de geçerli. Zenfone 5 2018’de ve Zenfone 5Z’de Sony’nin en üst düzey mobil sensörü olan IMX 363 kullanılıyor. 4 yönlü optik sabitleyici ile gelen kamera, f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde olan telefona bir de RGB renk sensörü eşlik ediyor. Bu sayede daha doğru renklerde fotoğraf çekilmesi sağlanıyor.

Firmanın kamera konusundaki iddiası sadece donanım bazında kalmıyor. Özel bir kamera arayüzü geliştiren firma, PRO kamera modu ve tripod modu gibi özelliklerin yanı sıra 60’ın üzerinde hazır çekim moduna da sahip.

Qualcomm tarafından geliştirilen yapay zeka motoruna Asus’un AI Camera teknolojisi eşlik ediyor. Bu sayede 16 farklı nesneyi otomatik olarak tanımlayarak doğru kamera ayarı yapılabiliyor.

Qualcomm’un yapay zeka yongasını ZenUI 5 arayüzüne yediren firma, AI Display, AI Ringtone, AI Boost, AI Charging, AI Camera, AI Galery ve AI Photo Learning gibi özellikler sunuyor.

ASUS Zenfone 5 resmen Türkiyede İşte özellikleri ve fiyatı


AI Camera özelliği, yukarıda da değindiğimiz nesne tanıma özelliğini sunuyor.

AI Display, ortamdaki renk sıcaklığına, ortam parlaklığına ve telefona bakıp bakmadığınıza göre ekran ayarlarını otomatik olarak değiştiriyor.

AI Rigtone, sessiz bir ortamda bulunduğunuzu anladığında zil sesini kısıyor, yüksek sesli bir ortamda olduğunuzu algıladığında ise sesi sonuna kadar açıyor. Konumunuzu da dikkate alarak, daha doğru tahminler yapmayı amaçlıyor.

AI Boost özelliği ise şimdiye kadar ilk kez gördüğümüz bir işlevi temsil ediyor. Yapay zeka sistemi, o an açık olan uygulamanın özelliklerine göre sistemi optimize ederek performansın artmasını sağlıyor. Firmanın iddiasına göre %30’a varan performans artışları yaşanabiliyor.

Asus Zenfone 5 2018, Qualcomm’un orta-üst seviye yonga seti olan Snapdragon 636 ile geliyor. 6 GB RAM’e sahip olan telefon, 6.2 inç 19:9 ekran ekranla geliyor. Ekranın çözünürlüğü ise Full HD olarak tercih edilmiş.

Adrone 509 grafik işlemcisine sahip olan telefonda 64 GB dahili hafıza, çift sim kartta da çalışabilen VoLTE ve 3300 mAh batarya bulunuyor.

ZENFONE 5 TÜRKİYE FİYATI

Sınırlı sayıda ZenFone 5, lansmana özel fiyatı 1.999 TL'ye satılıyor.

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