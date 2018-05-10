ASUS Zenfone 5 resmen Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

ASUS Zenfone 5 bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Zenfone 5 modelinin yenilenmiş hali olan Zenfone 5 2018, yenilenmiş tasarımı ve çentikli ekranıyla fazlasıyla dikkat çekiyor. Asus sunumunda ‘meyvenin telefonu’ ifadesiyle sık sık Apple iPhone X‘a gönderme yaptı. iPhone X’dan daha küçük bir çentiğe sahip olan Zenfone 5 2018, daha fazla sensörü daha küçük bir alana yerleştirmeyi başarmış. Çentik kısmının sağ ve sol tarafından aşağı indirildiğinde -iPhone X’da olduğu gibi- farklı menüler geliyor. Ayrıca, çentik bölümüne basılı tutarak ikinci bildirim satırının da gelmesi sağlanmış. iPhone X’da yaşanan sorunlardan ders çıkaran Asus, çentikli ekranın sorunlara neden olmaması için önemli iyileştirmeler yaptığını belirtiyor.





iPhone X ve Zenfone 5 (2018) yan yana

Çerçeveleri sıfır noktasına indiren firma, Zenfone 5 2018 ve Zenfone 5Z modellerinde -özellikle- ön kısımda Galaxy S9 ve iPhone X’dan esinlenmiş gibi görünüyor. Telefonda kavisli bir ekran kullanıldığı ve ekranın bitişiyle birlikte cam çerçeveye yumuşak bir geçiş sağlandığı belirtiliyor.

Arka tarafında Zen tasarım anlayışını sürdüren Zenfone 5 2018, parmak izi okuyucusunu merkezine alan bir görsel efekte sahip. Parmak izi okuyucusunun sol tarafında ise çift kamera ve led flaş yer almakta.

Asus, geçtiğimiz sene ‘We Love Photo’ sloganını benimsemiş ve tüm telefonlarında kamerayı öne çıkarmaya başlamıştı. Bu durum tanıtılan 3 Zenfone modeli için de geçerli. Zenfone 5 2018’de ve Zenfone 5Z’de Sony’nin en üst düzey mobil sensörü olan IMX 363 kullanılıyor. 4 yönlü optik sabitleyici ile gelen kamera, f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde olan telefona bir de RGB renk sensörü eşlik ediyor. Bu sayede daha doğru renklerde fotoğraf çekilmesi sağlanıyor.

Firmanın kamera konusundaki iddiası sadece donanım bazında kalmıyor. Özel bir kamera arayüzü geliştiren firma, PRO kamera modu ve tripod modu gibi özelliklerin yanı sıra 60’ın üzerinde hazır çekim moduna da sahip.

Qualcomm tarafından geliştirilen yapay zeka motoruna Asus’un AI Camera teknolojisi eşlik ediyor. Bu sayede 16 farklı nesneyi otomatik olarak tanımlayarak doğru kamera ayarı yapılabiliyor.

Qualcomm’un yapay zeka yongasını ZenUI 5 arayüzüne yediren firma, AI Display, AI Ringtone, AI Boost, AI Charging, AI Camera, AI Galery ve AI Photo Learning gibi özellikler sunuyor.







AI Camera özelliği, yukarıda da değindiğimiz nesne tanıma özelliğini sunuyor.

AI Display, ortamdaki renk sıcaklığına, ortam parlaklığına ve telefona bakıp bakmadığınıza göre ekran ayarlarını otomatik olarak değiştiriyor.

AI Rigtone, sessiz bir ortamda bulunduğunuzu anladığında zil sesini kısıyor, yüksek sesli bir ortamda olduğunuzu algıladığında ise sesi sonuna kadar açıyor. Konumunuzu da dikkate alarak, daha doğru tahminler yapmayı amaçlıyor.

AI Boost özelliği ise şimdiye kadar ilk kez gördüğümüz bir işlevi temsil ediyor. Yapay zeka sistemi, o an açık olan uygulamanın özelliklerine göre sistemi optimize ederek performansın artmasını sağlıyor. Firmanın iddiasına göre %30’a varan performans artışları yaşanabiliyor.

Asus Zenfone 5 2018, Qualcomm’un orta-üst seviye yonga seti olan Snapdragon 636 ile geliyor. 6 GB RAM’e sahip olan telefon, 6.2 inç 19:9 ekran ekranla geliyor. Ekranın çözünürlüğü ise Full HD olarak tercih edilmiş.

Adrone 509 grafik işlemcisine sahip olan telefonda 64 GB dahili hafıza, çift sim kartta da çalışabilen VoLTE ve 3300 mAh batarya bulunuyor.



ZENFONE 5 TÜRKİYE FİYATI



Sınırlı sayıda ZenFone 5, lansmana özel fiyatı 1.999 TL'ye satılıyor.