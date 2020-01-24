ASUS, yeni oyuncu kulaklığı ROG Theta 7.1’i tanıttı

ROG Theta 7.1, kayıpsız sesler sunabilmek için ev sineması sınıfı özel ROG 7.1 DAC ve dört adet yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık amplifikatörüyle donatıldı. USB-C bağlantısı ise uyumlu cihazlardan 7.1 çevresel ses alınmasını sağlıyor. ROG Theta 7.1 birden fazla platforma destek veren bir USB-C bağlantısına sahip. Kullanıcılar PC, Mac, PS4, akıllı cihazlar ve Nintendo Switch gibi platformlarda uyumlu çalışıyor.

Geleneksel 7.1 oyuncu kulaklıklarında fiziksel subwoofer’lar bulunur fakat bu büyük sürücülerin varlığı yüksek ve orta frekanslı sesleri etkiler. Her kulakta dört büyük ASUS Essence sürücüsüne sahip olan ürün, sanal baslara sahip 7.1 kanal çevresel ses oluşturuyor. Oyun seslerinin üç boyutlu alanda doğru konumlandırılması sayesinde oyuncular her bir silah ve ayak sesinin yerini anlayabiliyor.

ROG Theta 7.1 dünyanın ilk yapay zeka destekli gürültü önleyici mikrofonundan yararlanıyor. Mikrofondaki özel işlemcide makine öğrenimiyle elde edilen akıllı profiller bulunuyor. Bu profillerle 50 milyondan fazla tür arka plan sesi ortadan kaldırılıyor ve konuşma sesi korunarak oyun içi net iletişim sağlanıyor.

Bu yapay zeka destekli akıllı mikrofon, çevrenizdeki dikkat dağıtıcı konuşmaları, klavye ve mouse seslerini %95 oranında azaltarak oyuncuların her ortamda net iletişim kurmasını sağlıyor. Dilediğinde çıkarılabilen bu tek yönlü mikrofon Discord ve TeamSpeak sertifikalarına sahip. Mikrofonun sesi kapatıldığında uçtaki gösterge ışığı kırmızı yanıyor, böylece kullanım durumu hemen anlaşılabiliyor.

Çoğu rakip gerçek 7.1 kulaklık birden fazla sürücüye güç vermek için tek bir amplifikatöre güveniyor. Bu da seslerdeki ayrıntıların kaybolmasına neden oluyor. ROG Theta 7.1 ise tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor. Dört ayrı ESS 9601 kulaklık amplifikatörünü beslemek için SupremeFX S1220A ses codec’lerine sahip, ev sinema sistemi sınıfı özel ROG 7.1 DAC ile donatılan ürün, inanılmaz derecede saf ve ayrıntılı sesler oluşturuyor. DAC ayrıca 118 dB SNR sunuyor.